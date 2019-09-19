中評社北京9月19日電／日前，證監會召開全面深化資本市場改革工作座談會，提出了全面深化資本市場改革的12個方面重點任務，明確了下一階段資本市場的重點改革方向。中國資本市場全面深化改革，要堅持問題導向，把重點放在補齊資本市場各項短板方面，進一步完善市場各項基本制度，要堅持穩中求進的工作總基調，朝著“打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場”總目標前進，落實好金融供給側結構性改革，更好地服務經濟高質量發展的大局。



經濟參考報發表記者吳黎華評論文章表示，堅持問題導向，全面深化資本市場改革，首先要對中國資本市場當前的發展階段和發展中所面臨的主要問題和矛盾有一個清晰的認識。當前，中國資本市場發展面臨諸多問題，其中最核心也是最根本的矛盾就是發展階段同中國經濟轉向高質量發展不相匹配的問題。中國經濟正處於從規模擴張、要素擴張轉向創新驅動的高質量發展階段，這一階段，要注重培育更多的經濟新動能，而中國存量的資本市場，對於企業的創新包容和支持力度顯著缺失，尤其是對於新技術、新業態、新商業模式等風險較大的企業。從整體上看，資本市場仍然匹配的是過去中國經濟高速擴張階段企業“以大為美”的發展模式，這就是資本市場改革面臨的根本性問題。



堅持問題導向，要敢於正視問題，抓住化解矛盾的著力點。對於資本市場而言，應從頂層設計的角度統領改革全局，注重市場基本制度的改革，注重補足市場的各項短板。資本市場與經濟轉向高質量發展不匹配，在實踐中表現為多方面，包括企業的上市發行制度、併購重組制度、長期資金入市、法治供給、投資者保護與救濟機制等。全面深化改革涉及方方面面，十分複雜，要以推進科創板建設並試點註冊制為突破口。設立科創板並試點註冊制，是中央做出的重大決策，對於資本市場而言，也是一個極具可行性的增量改革方案。科創板在基礎制度改革和補齊各項短板上做了重要的制度創新，有關各方要堅守科創定位，落實好以信息披露為核心的註冊制，著力提升科創板上市公司質量，發揮好科創板改革試驗田作用，形成可複制、可推廣的經驗，以此帶動資本市場全面深化改革。



堅持問題導向，要敢於觸及矛盾。資本市場全面深化改革是一場深刻革命，不可避免地要打破既有利益格局。全面深化資本市場改革，就是要有向A股市場多年“頑疾”開刀的勇氣，敢於觸及深層次的矛盾和利益，監管部門要大膽解放思想，勇於擔當作為，要有勇於自我革命的氣魄和堅韌不拔的毅力，徹底地從制度上解決這些問題。包括制定實施推動提高上市公司質量行動計劃，優化增量、調整存量，壓實中介機構責任，大幅提高欺詐發行、上市公司虛假信息披露和中介機構提供虛假證明文件等行為的違法成本，等等。



堅持問題導向，要善於從改革實踐中吸取經驗教訓。全面深化資本市場改革是一場革命，不會一蹴而就，在進行基本制度的改革過程中，不可避免地會遇到一些波折。資本市場的運行受到各個方面因素的影響，十分複雜，一些本意是好的改革在實踐中未必能起到設想中的作用，這在A股改革的歷史上是有經驗教訓的。這就要求我們要保持對市場本身的敬畏之心，改革要尊重市場規律，要堅持穩中求進的總基調，通過實踐、認識、再實踐、再認識，確保改革在基本穩定的市場環境下進行。



