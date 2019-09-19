富權：還有兩個政黨提名權是否待價而沽？

中評社香港9月19日電／“有人辭官歸故里，有人漏液趕科場”。澳門新華澳報今天發表富權的文章說，在郭台銘棄選，呂秀蓮落場參選之下，改變了原先國民黨分裂、民進黨團結的亂局，陡變為國民黨停損止血（但還說不上是團結），民進黨小分裂的態勢。而在透過連署方式參選“總統”，“中選會”截止被連署人申請登記之後，人們的眼光，也就轉移到政黨提名方面來。因為未參選者，棄選者等，仍有可能會被政黨提名。



二零二零年“總統”大選，有四個政黨因為在二零一六年的“立委”選舉中，其政黨票的得票率跨過百分之五的“門檻”，依法可以直接提名“總統”參選人。而這四個政黨中，中國國民黨已透過黨內初選決定提名韓國瑜，民進黨也已透過黨內初選提名蔡英文，於是就剩下時代力量和親民黨，仍然在“窺測方向”，掂量如何用好自己這難得的“總統”提名權。



其中時代力量因是在“太陽花學運”之後才成立，因而在二零一六年尚未具有直接提名“總統”參選人的權力。不過，在首次參加“立委”選舉時就取得驕人成績，政黨票的得票率為百分之六點一一，跨過百分之五的“門檻”，獲得分配兩個“不分區“立委”議席，並以七十四萬四千三百一十五票，每票五十元計算，在該屆期的四年內，每年可以領取三千七百二十一萬五千七百五十元的政黨選舉補助金，足夠黨務運作經費支應。而且，在“區域“立委”選舉中。時代力量爭取到民進黨的合作，在若干選區作出“禮讓”，亦即民進黨不派出參選人，而讓時代力量的參選人承受本應是民進黨基本盤的票源，令其有三位候選人當選。時代力量就總共擁有五席“立委”，不但是擠下台聯黨成為第三大黨，而且還可以成立黨團，在“立法院”中發揮“關鍵少數”的作用。



時代力量由於在政黨票中跨過百分之五的“門檻”，因而還可獲得另一項更大的特權，那就是在最近一次的“總統”大選中，可以直接提名參選人，而無需透過連署參選。不過，此前時代力量好像並不打算使用這項權利，即使是在黨內發生“挺英”和“不挺英”的矛盾，甚至導致有“區域“立委”退黨，也似乎是希望能夠延續四年前與民進黨合作的模式，以不派人參選“總統”來換取民進黨在某些“區域“立委”選區繼續“禮讓”時代力量。