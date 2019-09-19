丹麥研究：胖子容易飼養胖狗

中評社香港9月19日電／丹麥研究人員今天表示，體重過重的人更有可能飼養過重的狗，部分原因是他們很可能更頻繁餵寵物零食。



哥本哈根大學的研究讓人相信“有其飼主必有其狗”。這項研究刊登在“預防獸醫學”（Preventive Veterinary Medicine）期刊。



中央社報道，研究人員說：“過重或肥胖飼主飼養過重或肥胖狗的比例（35%），是苗條或正常體重飼主飼養過重或肥胖狗比例（14%）的兩倍多。”



研究人員調查的268隻狗中，20%過重。



研究主要作者比昂瓦表示，平均體重的飼主傾向於訓練狗時使用零食，但體重過重飼主喜歡在歡樂情況下餵狗，“舉例來說，一個人躺在沙發上放鬆時，喜歡和他們的狗狗分享三明治或餅乾的最後一口”。



另一個國際研究團隊於2016年發現，已開發國家34%至59%狗狗過重或肥胖，這會降低牠們的平均壽命、活動力，或是像人類肥胖一樣導致糖尿病和心臟病。



平均而言，過重狗較限制飲食的狗狗少活1.3年。



英國“每日郵報”網站報道，這項研究也指出，結紮會使得狗狗過重或肥胖風險增為3倍。



比昂瓦說：“結紮似乎會降低公狗控制食慾的能力，同時也會降低運動的誘因，因而增加變得過重的風險。”