美國學者：生態文明的希望在中國

中評社北京9月19日電／“中國表示要建設生態文明，這一舉動是很英明的。我為中國政府對建設生態文明的鄭重承諾，以及在生態文明建設上所取得的成就感到興奮。”日前，在中央社會主義學院舉行的共識講堂上，美國中美後現代發展研究院創院院長小約翰·柯布這樣表示。



柯布認為，中國表示要走向生態文明，這表明中國有擔當，是非常了不起的，他同時感到非常榮幸，因為“能有機會一次又一次地到中國來，親歷這個偉大的進程”。



柯布指出：“中國在幾個方面已經顯示出走向生態文明的堅強決心，首先，我發現中國不再唯GDP論了，這是巨大的變化；而且中國政府的官員有了很強的生態意識，這也很重要。”



“為什麼我看好中國，認為生態文明希望在中國，就是因為我通過中國的這些變化以及中國政府的決定，知道他們的確在走向生態文明。”柯布說。



柯布認為，生態文明建設最重要的部分就是發展有機農業、生態農業。“生態文明需要以生態農業作為支撐，而中國的希望恰恰在於，中國有成千上萬的村莊，而村莊都圍繞著農田，這就是希望所在。”



“中國政府大力推動鄉村振興，這給人們一種希望——中國很有可能走向有機農業、生態農業。”柯布表示，在中國的許多地方，人們已經開始自發地走向生態農業。“在我看來，中國提出建設生態文明這個偉大的主張，是中國對世界作出的巨大貢獻。”



（來源：人民網）