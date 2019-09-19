國際社會高度關注中國授予“友誼勛章”

图为我国于2018年首次所颁授的“友谊勋章” 中評社北京9月19日電／中國17日授予6名外國政要、國際友人“友誼勛章”。國際社會對此高度關注，認為這體現出中國對這些人士在支持中國現代化建設、促進中外交流合作等方面所作貢獻的肯定和重視，展現了中國的開放姿態和對世界和平發展的追求。



巴基斯坦參議院外交委員會主席穆沙希德·侯賽因表示，“友誼勛章”具有獨特意義，體現了和平共處、合作共贏的理念。



馬來西亞中國公共關係協會副會長顔天祿認為，“友誼勛章”的授予體現出中國對國際社會和外國人士在支持中國現代化建設、促進中外交流合作、維護世界和平等方面所作貢獻的高度重視，展現了中國包容開放、具有全球視野的外交風範。



在印度尼赫魯大學中國與東南亞研究中心主任、漢學家狄伯傑看來，中國授予外國人士“友誼勛章”，是對他們在促進中國與相關國家友誼及各領域交流等方面所作重要貢獻的肯定。



英國48家集團俱樂部主席、中國改革友誼獎章獲得者斯蒂芬·佩里認為，中國表彰這些致力於用和平方式解決地區和國際問題的傑出人士，令人振奮，是中國踐行人類命運共同體理念的體現。



國際知名智庫席勒研究所駐美國休斯敦代表布萊恩·蘭茨說，中國在過去數十年的經濟發展中取得了驕人成績，其中也得到了很多外國友人的支持和幫助。真正的友誼值得褒獎。



哈薩克斯坦教育科學部科技委員會下屬經濟研究所社會經濟研究中心主任希姆希科夫表示，“友誼勛章”的授予表明中國從未忘記支持中國發展和建設的外國人士，體現出中國對他們的重視以及中國與世界的緊密聯繫。



巴西瓦加斯基金會巴中研究中心主任埃萬德羅·卡瓦略認為，中國授予外國人士“友誼勛章”，反映了中國對全人類共享美好未來的願望，體現出中國尊重並珍視不同文化、不同文明。



在肯尼亞國際問題專家愛德赫雷·卡文斯看來，授勛體現了中國對這些外國人士的尊重與讚賞，這有利於推動中國與其他國家建立更加密切的合作。



南非沃爾特·西蘇魯大學研究員埃裡克·曼貢伊說，“友誼勛章”的授予表明中國致力於促進和其他國家的共同發展與合作。這將激勵國際人士進一步推動中國與其他國家關係的發展。



埃及貝尼蘇韋夫大學政治學教授納迪婭·希勒米說，中國通過授予“友誼勛章”表彰為中國發展和建設作出積極貢獻的外國人士，展示了中國的開放姿態。



摩洛哥非洲中國合作與發展協會主席納賽爾·布什巴表示，“友誼勛章”的授予體現出中國對世界和平發展的追求，表明中國人民珍視與其他國家人民之間的友誼。



（來源：新華網）