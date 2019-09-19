大公報：妄圖挾洋自重　終究徒勞失敗

中評社香港9月19日電／大公報19日發表社評說，昨日凌晨，當大部分香港人沉入夢鄉時，大西洋彼岸一場針對香港的醜劇則鬧哄哄地拉開了黑幕。數名“黃皮白心”的香港人出席美國國會聽證會，竭力邀請對方通過所謂《香港人權與民主法案》。這是美國打“香港牌”遏制中國的鐵證，暴露洋奴漢奸挾洋自重的嘴臉，揭開香港“黑色暴亂”一發難收的真相。



社評說，美國做慣世界霸主，哪裡的事都要插手，干預香港事務也不是第一次。但今次聽證會與以往不同，出席的黃之鋒、何韵詩等清一色是激進“港獨”分子，並沒有其他方面的代表。美國政客完全撕下中立、客觀的偽裝，聽證會淪為對中國政府、香港特區政府及警方的單方面失實指控及情緒性發洩，顛倒黑白，指鹿為馬，充滿偏見與謊言。



聽證會旨在通過《香港人權與民主法案》，為反中亂港勢力撐腰，為黑衣暴徒打強心針。事實上，該議案並非新鮮事，早在一四年“佔中”期間已經啟動，亦隨著“佔中”失敗而暫時擱置，今年趁著暴亂而卷土重來，原意是威脅制裁支持修例的特區政府官員及建制派議員。隨著特區政府宣布議案“壽終正寢”，最近更循法律程序正式撤回，按理說，推動有關議案已是“出師無名”。但美方及其香港走狗一意孤行，這就從另一個方面證明，香港當下的黑色暴亂是一早策劃好的顔色革命，所謂的修例爭議只不過是一個藉口。



對美國人而言，將香港當成與中方周旋的一張牌，這不難理解。令人難解的是，部分香港人甘當美國棋子，巴不得美國制裁香港與中國，也一再高舉美國旗。更有人在白宮網站提案連署，要求對方將香港納為美國第五十一個州，其所作所為，與當年臣服於日本皇軍的汪偽漢奸如出一轍。如果中國遇到外敵入侵，這些人就是如假包換的“帶路黨”。



漢兒學得胡兒語，卻向城頭罵漢人。中國歷史上從來不缺漢奸，香港作為前英國殖民地，崇洋媚外的洋奴走狗也特別多。如今，黎智英、李柱銘、陳方安生等古董級漢奸垂垂老矣，反中亂港的勾當後繼有人，要說漢奸新一代與老一代的差別所在，那就是更無恥，更暴力，更喪心病狂，堪稱“少年有為”，這得益於外部勢力一早發現且精心培養。從反國教到“佔中”再到今次政治暴亂，黃之鋒等配合美國遏華戰略表現突出，為美國主子立下汗馬功勞，獲得打賞就是意料之中。應邀去美國國會信口雌黃，唾沫橫飛，只是其中一種獎勵方式。



社評說，漢奸與洋主子賣力演出，有關法案通過的可能性不低。只不過，今日香港不是一八四〇年的香港，今日中國更不是當年的大清，即使法案最終通過，也不過是一個姿態而已，不可能改變香港是中國一部分的現實，也不可能撼動中央在香港落實“一國兩制”的決心。正如中國外交部警告，任何企圖挾洋自重、反中亂港的圖謀注定是徒勞，也注定失敗。