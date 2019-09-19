港媒：“馬照跑”被暴徒破壞

藉反修例為名發起的暴力衝擊波及全港各區，如今連香港一直引以為傲的“馬照跑”招牌也保不住！馬會原定19日晚於跑馬地馬場舉行8場賽事，其中立法會議員何君堯名下的愛駒“天祿”被編於頭場出賽，惟有連登網民針對何君堯發起圍堵馬場行動，馬會於昨日約下午1時宣佈，鑑於馬迷、騎師、員工以及馬匹的安全受到威脅，經全面風險評估後決定取消當晚賽事。9月19日大公報發表署名為關昭的評論文章，以下為全文：



馬會19日下午宣布取消跑馬地夜馬賽事，這是自有夜馬以來第二次因非天氣原因取消賽事，上次取消是因為全國悼念四川汶川大地震停止全部娛樂活動。



九七前，不少港人擔心回歸後冇馬跑，其後傳出鄧公“名言”：馬照跑、舞照跳，回歸二十多年果然如此。然而，昨天真的“冇馬跑”了，但原因不在天災，而是人禍，暴亂分子事先在網上揚言搞事，馬會為安全計宣布取消賽事，馬迷嘩然。



馬會此舉，情非得已。馬仔是很敏感和容易受驚的動物，搞事分子入場狂呼“光復香港，時代革命”，隨時嚇到馬失前蹄，把騎師拋下馬來；跑馬地出入馬場只有一條路，一旦暴徒堵路縱火，後果堪虞。



但是，夜馬停跑，馬會少了逾十億投注額收入，馬迷、馬主、騎練“見財化水”，損失又該由誰負責？暴亂分子講明針對新界立法會議員何君堯，何君堯名下馬匹“天祿”昨晚本來跑第一場，而且頗“熱”；但何君堯不會因此不做馬主，馬會慈善事業及馬迷正當娛樂權利卻被衝擊和限制，暴力分子已經到了“無差別暴亂”的失控狀態。



事實是，在連串暴亂面前，大量民間文娛康樂活動已被迫取消，特區政府昨日還宣布取消“十.一”國慶煙花匯演，新中國成立七十周年的喜慶大日子，維港兩岸將不聞市民歡呼聲，維港上空只餘下一片黯黑。



剛超過一百日的暴亂，已經嚴重影響到特區和全體市民的生活，經濟損失重大，“吉舖”越來越多，打工仔要放無薪假，市民活在緊張和惶恐之中，外出不敢坐港鐵，前天還有列車離奇出軌，逛商場隨時會碰到市民與黑衣人打鬥，堂堂“東方之珠”國際金融中心、世界都會級城市，市民還有半點安居樂業和免於恐懼的。



來源：大公報井水集 作者：關昭