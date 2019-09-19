柯媽：城隍爺給三次聖筊我才趕往“中選會”

柯媽媽何瑞英。（中評社 資料照） 中評社台北9月19日電／鴻海董事長郭台銘16日深夜宣布不參與2020大選連署登記，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲和柯父母卻在連署登記的最後一天，17日傍晚出現在“中選會”，引發虛驚。柯媽何瑞英昨日接受台媒訪問還原整個過程。柯媽說，知道郭董不連署，17日一早她就去城隍廟問城隍爺“柯文哲可不可以選“總統”？結果一下就擲3次聖筊，她才會趕到“中選會”，友人也準備好100萬元要給柯文哲登記。她是希望柯文哲先登記再思考要不要參選，沒想到卻有人一直阻擋柯文哲，才錯過登記時間。



柯媽何瑞英昨天在新竹接受多家電視台訪問強調，“給我指示，三個聖杯，我很相信城隍爺，祂答應我。” 連續三個聖杯，柯媽決定先登記了再說，搭乾女兒、前台聯“立委”黃文玲的車抵達“中選會”。



柯媽說，她四點多就到了（中選會），也打電話給柯文哲。“我跟他(柯文哲)說你五點半前就要來，不來是棄權喔，我這樣跟他說，他說好啦好啦，結果到五點半都還沒來。”



柯媽強調，“不知道好還是不好，自己也不確定，我想叫他先登記，心裡這樣想，可是我想先叫他登記而已，好多人拿100萬去。”



柯媽何瑞英還暗諷，“民進黨現在高興了，聽說昨天都在慶祝呢”。對何人阻擋柯到“中選會”，柯媽並未多說，只強調，“一切都是命”，不能怨嘆。她要柯文哲好好當完市長任期，還是要對台北市民有交待。



柯媽也說，郭台銘日前（9月11日）送月餅來家裡，她跟郭董說，她與柯文哲是同條心，柯支持郭董選，她就支持郭董，但她也對郭董太晚宣佈不選有點微詞。









