前駐美大使李道豫：合作對話才符合美國利益

圖為李道豫 中評社北京9月19日電／在慶祝中華人民共和國成立70周年之際，國家主席習近平簽署主席令授予42人國家勛章和國家榮譽稱號。前駐美大使李道豫被授予“外交工作傑出貢獻者”國家榮譽稱號。



李道豫1952年進入外交部工作，2004年離休，50多年來，經歷了無數驚心動魄的國際大事件。任常駐聯合國代表期間，他穩妥處理第一次海灣戰爭爆發等重大複雜敏感問題，提升了我國國際話語權。任駐美國大使期間，他積極宣傳我國改革發展取得的輝煌成就，巧做工作，善於鬥爭，妥善處置中美關係，堅定捍衛國家利益。在中國的外交舞台上，李道豫的外交生涯熠熠生輝。



解釋“外交基因” 機緣巧合進入外交部



李道豫1932年8月生於上海，1948年11月參加革命工作。1952年入外交部，曾任外交部部長助理、中國常駐聯合國代表、中國駐美國大使。2004年離休後，他仍活躍在中國公共外交的舞台上。除了豐富的外交經驗，李道豫大使另一個引人注目的是他頗為神秘的出身。



有傳說他是清朝重臣李鴻章的後代。李道豫對此也多有耳聞。每每有人間起，他總是扔下這麼一句：“我要告訴你：所傳不確。” 據了解，李鴻章是兄弟六人，他行二，老大李瀚章也是一品總督。李道豫的高祖李鶴章行三，是淮軍的一個重要將領。太平天國時期，李鶴章率軍在江南打仗。他過世以後，無錫人為感念其功德，還專門在惠山古鎮建了個“李公祠”。



有人將李道豫從事外交工作歸於家族傳承，誤以為他祖上常和洋人打交道，所以就有了“外交基因”。李道豫對此說法曾辟謠說：“其實我跟大家一樣，念書時讀到晚清這段喪權辱國的歷史很痛心，無意和祖輩的歷史悲劇有任何瓜葛。”

