暴徒煽圍馬場　無得馬照跑

何君堯（左）愛駒“天祿”屢次捧杯。(資料相) 中評社香港9月19日電／暴徒亂港，港人日常生活遣興大受干擾。繼港鐵怕被衝擊、中秋被迫停駛通宵列車，令市民佳節未能盡興；暴力威脅下，賽馬要暫停，國慶煙花也要取消！有亂港暴徒煽動昨晚圍堵馬場，趁立法會議員何君堯名下馬匹出賽時搞事，香港賽馬會基於安全考慮，即日宣布取消昨天的周三跑馬地夜馬賽事。廣大馬迷“嬲爆”，擔心暴亂一日未停，馬不能照跑！



據大公報報道，跑馬地快活穀馬場昨晚原定上演八場賽事，馬主何君堯、何偉誠與李星強名下、練馬師告東尼廄下的賽駒“天祿”，原定大熱角逐頭場1000米二班草地賽，並由騎師田泰安執繮。不過，賽前網上充斥大量針對何君堯的言論，有人揚言圍堵馬場、“到馬場‘送上祝福’”等。馬會在開賽事前六小時，即昨日下午一時許，宣布取消全晚賽事。



馬會稱，舉辦賽事一向以安全為首要考慮，盡責任確保賽駒、馬迷、騎師及員工時刻安全。馬會一直密切監察香港近日情況，就昨晚賽事進行全面風險評估後，關注到跑馬地附近地區或會發生不可預計的混亂，跑馬地馬場可能遭受干擾甚至出現暴力場面，馬迷、騎師、馬會員工及馬匹進出馬場時，跑馬地及銅鑼灣地區的交通安排存在不確定因素，所以決定取消賽事，確保“人馬安全”。



何君堯證馬會無要求退賽



“要作出這個艱難決定，我們感到無奈；但公眾安全是馬會的首要考慮因素。我們希望賽馬業界和公眾人士均理解我們作出這個決定的原因。”馬會發言人稱，憑現金投注的市民，可在60日內憑票到馬場或投注站退款，電話投注則直接退回投注戶口。



警方表示，有關昨晚賽馬取消，警方並無參與決定，只是被賽馬會通知有關取消賽馬日的決定。



何君堯對取消昨晚賽事感到驚訝及遺憾，擔憂為香港賽馬業帶來負面影響。對於網上流言稱，馬會在賽前曾致電何君堯要求退賽，使全日賽事得以繼續，何君堯澄清，馬主何偉誠昨早收到馬會來電，對方就昨晚賽事感擔心和顧慮，他在旁聆聽，總長七至八分鐘的對話中，馬會無要求“天祿”退賽，也無暗示指若堅持繼續參賽，整個賽事將取消。



大批馬迷知悉後，馬上前往各投注站退款。在大埔的投注站，馬迷吳先生稱，擔心兩個馬場變成警署及港鐵車站般，長期成為暴徒施襲目標，往後賽馬日隨時再被威脅腰斬，而暴徒入場搞事更會波及場內無辜人士。



香港馬主協會前會長吳嵩稱，昨日頭場舉行高班短途賽事，他事前已大感奇怪。“天祿”非由何君堯一人持有，單方面禁制該馬出賽，有違競技公平，直接取消賽事則對所有馬匹、馬迷不公。他又指，網上近期流傳的暴力行動，不少最終有人付諸行動。假若搞事者進入馬場滋事，幾個人也足以令馬匹受驚，或傷及騎師等人。