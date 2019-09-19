香港市民集會譴責暴徒破壞抗日烈士紀念園

中評社香港9月19日電／“勿忘‘九·一八’，振興中華！”“強烈譴責暴徒！”18日下午，在香港新界大埔的烏蛟騰烈士紀念園，數十名香港市民在此集會，表達對暴徒破壞、污損烈士紀念園的強烈憤慨與譴責，並要求特區政府盡速將肇事者緝拿歸案，依法嚴懲。



17日，有民眾發現位於烏蛟騰烈士紀念園內的路牌、紀念碑等多處地方被人塗污，當即向警方報案。當晚，有熱心的香港市民趕到現場，連夜將受到污損的地方清洗乾淨。18日，原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會、新界社團聯合會等團體在此發起集會，對暴徒的破壞行徑表示強烈譴責。



日本帝國主義侵占香港期間，烏蛟騰曾經是廣東人民抗日游擊隊東江縱隊港九獨立大隊活動基地之一，逾九成村民組織起來和游擊隊一起抗擊侵略者，為爭取抗戰勝利作出了貢獻。烏蛟騰村先後有30多人參加游擊隊和常備民兵，其中9人獻出了寶貴的生命。還有兩位村長在日寇的酷刑下堅貞不屈，其中一人被折磨致死，表現出硬骨頭的英雄氣概。



抗戰勝利後，村民及海外僑胞自籌資金，於1951年10月在該村一處山坡下建成“烏蛟騰烈士紀念碑”。2010年，由特區政府撥款遷址重建的“烏蛟騰烈士紀念園”在該村村口落成。園內有一座紀念碑立於高台，碑上刻有東江縱隊司令員曾生題字“抗日英烈紀念碑”。2015年8月，烏蛟騰抗日英烈紀念碑列入國務院公布的第二批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄，是香港唯一一處入選的紀念設施。