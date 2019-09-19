伊朗扣押3名澳大利亞公民　對這3人提起刑事訴訟

中評社北京9月19日電／伊朗司法機關17日證實，伊朗扣押3名涉嫌從事間諜活動的澳大利亞公民，對這3人提起刑事訴訟。



司法機關發言人吳拉姆侯賽因·伊斯梅利在伊朗國家電視台網站發布的一段視頻中說，這3人涉及兩樁案件。遭扣押的兩人涉嫌利用無人駕駛飛機拍攝軍事場所和禁止進入的區域；另外一人涉嫌“為第三國搜集情報”。



伊斯梅利說，法官將裁定這3人的罪名是否成立。



這名發言人沒有提及這3人在何時、何地遭扣押。



法新社報道，其中兩名嫌疑人是旅遊博主，分別是喬莉·金和馬克·弗金。他們在社交媒體記錄過去兩年的旅行，10天前發布前往吉爾吉斯斯坦和巴基斯坦的帖子，那以後在社交媒體“沉寂”。遭扣押的另一人是墨爾本大學研究中東政治的講師凱莉·穆爾－吉爾伯特。按照吉爾伯特家人的說法，她困在伊朗已有數月。



澳大利亞外交部11日說，伊朗扣押3名澳大利亞公民，澳方正為這3人提供領事服務。



路透社援引一家英國報紙的說法報道，遭扣押的女性旅遊博主和學者有英國、澳大利亞雙重國籍。英國方面11日向伊朗駐英國大使提出關切。



澳大利亞總理斯科特·莫裡森8月宣布，澳大利亞將加入美國在海灣組建的所謂“護航聯盟”。澳方將在今年年底前派出一架美制P－8A型“海神”反潛巡邏機，執行任務一個月；派出一艘護衛艦，明年1月起執行任務6個月。澳方加入“護航聯盟”遭伊朗反對。



（來源：新華網）