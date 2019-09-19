規避制裁　伊朗和俄羅斯設兩國間銀行結算機制

中評社北京9月19日電／伊朗中央銀行17日確認，伊朗和俄羅斯設立一套兩國間的銀行結算機制，“甩開”環球銀行間金融通信協會（SWIFT），繼而可規避第三國制裁。



同樣以規避制裁為目的，伊朗和歐洲國家所設特殊貿易結算機制迄今沒有運行。



【伊俄另辟蹊徑】



伊朗央行行長阿卜杜爾納賽爾·赫馬蒂17日說，伊朗和俄羅斯已經協調雙方銀行間交易，避免使用SWIFT的全球金融報文傳送服務。



他說，兩國間“去SWIFT”的銀行關係已經設立，雙方現在可以使用兩國自身的金融信息傳送系統，即俄羅斯的SPFS和伊朗的SEPAM。



俄羅斯總統助理尤裡·烏沙科夫13日說，俄、伊兩國政府正在開發SWIFT服務的替代品，從而保護兩國間金融交易免受第三國制裁。



SWIFT創建於1973年，總部設在比利時首都布魯塞爾，主要職能是在全球銀行系統之間傳遞結算信息。



美國財政部長史蒂文·姆努欽去年威脅，如果SWIFT不對美國制裁清單上的伊朗“特定機構”中斷服務，可能面臨美方連帶制裁。



俄羅斯衛星通訊社17日報道，SWIFT2014年說，數個國家向這一組織施壓、要求SWIFT不再向俄羅斯提供服務，但SWIFT予以拒絕。儘管如此，俄羅斯中央銀行後續設立SPFS，以保障金融交易安全。



美國去年5月退出伊朗核問題全面協議以後恢復並頻繁追加對伊制裁，試圖以“極限施壓”方式迫使伊方重新談判，去年8月和11月分批恢復對伊朗的經濟和金融制裁。