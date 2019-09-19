美聯儲宣布今年內第二次降息

9月18日，在美国首都华盛顿，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在新闻发布会上讲话。 （新华社记者 刘杰 摄） 中評社北京9月19日電／美國聯邦儲備委員會18日宣布將聯邦基金利率目標區間下調25個基點到1.75%至2%的水平。這是美聯儲今年以來第二次降息，符合市場普遍預期。



美聯儲當天結束貨幣政策例會後發表聲明說，7月份以來的數據顯示，美國經濟活動持續溫和增長，家庭支出增長強勁，就業市場穩健增長，失業率保持在低位。但是，企業固定資產投資和出口有所減弱。過去12個月，整體通貨膨脹率及剔除食品和能源價格後的核心通脹率均低於2%。



聲明說，考慮到全球形勢對美國經濟前景的影響和溫和的通脹壓力，美聯儲決定降息，但美國經濟面臨的不確定性仍然存在。對於未來的聯邦基金利率走向，美聯儲表示將繼續關注美國經濟形勢，並採取適當行動以維持美國經濟擴張。



美聯儲主席鮑威爾當天在新聞發布會上表示，美聯儲此次降息主要是為應對貿易政策不確定性帶來的風險、全球經濟增長放緩以及低通脹壓力，以維持美國經濟擴張。



美聯儲當天發布的季度經濟預測顯示，今明兩年美國經濟將分別增長2.2%和2%，失業率則將一直維持在3.7%。



今年7月31日，美聯儲宣布2008年12月以來的首次降息，將聯邦基金利率目標區間下調25個基點到2%至2.25%的水平。



（來源：新華網）