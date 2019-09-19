斷交危機再現？路透：吐瓦魯親台總理下台

蔡英文訪問吐瓦魯。（照片：採訪團提供資料照） 中評社台北9月19日電／台灣剛失去一個邦交國索羅門群島，又有消息指出，位於南太平洋的吐瓦魯親台總理索本嘉（Enele Sopoaga）失去總理寶座，吐國剛選出新總理納塔諾（Kausea Natano），目前並不清楚納塔諾的對台政策。路透報道指出，中國大陸積極挖角台灣邦交國，吐國更換新領袖可能對台灣邦交形成潛在危機。



吐瓦魯是世界上最低度開發國家之一，僅有26平方公里的國土，位居全球主權國家中倒數第四，僅大於諾魯、摩納哥與梵蒂岡。全國僅11000多人。



根據路透社19日報道，向來親台的吐瓦魯總理索本嘉雖然在本月稍早的“國會”大選中保住席次，但卻無法保住總理寶座。該國僅16個席次的“國會”周四進行秘密投票，選出納塔諾擔任新總理。



報道指出，目前並不清楚納塔諾的對台政策。



根據報道，南太平洋地區向來是台灣的外交重鎮，繼索羅門群島與台灣斷交後，吐瓦魯的動向備受關注，中國大陸宣稱對台灣擁有主權並積極挖角台灣邦交國，吐國更換新總理對台邦交出現潛在危機。



索羅門群島16日決定中斷與台灣的外交關係，與中國大陸建交。索羅門群島是台灣在南太平洋的最大邦交國，斷交後台灣僅剩16個邦交國，索國是蔡英文2016年5月就職後第6個與台灣斷交的國家，先前斷交的國家是聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多。



