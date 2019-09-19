指紋應用日益廣泛，但它並不比數字密碼更安全

中評社北京9月19日電／隨著科學技術的快速發展，生活中指紋密碼的應用越來越廣泛。有鑒於此，有人說，指紋應用如此廣泛，是不是意味著它比密碼更加安全呢？



指紋、密碼都是身份認證方法



“指紋和密碼都是一種身份認證的方法。從技術角度來剖析，身份認證技術可以分為基於信息秘密的身份認證、基於生物特征的身份認證和基於信任物體的身份認證。”揚州大學信息工程學院（人工智能學院）張樂君教授說。



張樂君介紹，基於信息秘密的身份認證是通過所知道的信息來進行身份識別的，密碼就是一種典型的方法。而基於生物特征的身份認證，是指通過可測量的身體部分（如指紋、虹膜等）或行為等生物特征進行身份認證的一種技術。使用傳感器或者掃描儀來讀取生物的特征信息，將讀取的信息和用戶在數據庫中的特征信息比對，如果一致則通過認證。同時，基於信任物體的身份認證是據所擁有的東西來進行身份識別的，典型的方法包括智能卡、短信認證、優盾認證等。



兩者哪個更安全因人而異



在人們日常工作生活中，從最早的出門帶錢包到現在的手機指紋快捷支付，從出門必帶鑰匙到現在指紋解鎖省去了丟鑰匙的尷尬，這難道不是證明了指紋更加安全嗎？



中國科學院自動化研究所副研究員臧亞麗此前對媒體表示，全世界60億個人，每個人10個手指，而指紋又是唯一的，算下來指紋的安全性（指紋識別出錯的概率）應該是600億分之一，看起來好像是絕對安全的，但其實並不是。目前商用的指紋算法（比如手機解鎖），在誤識率為5萬分之一的情況下，拒識率小於3%。也就是說，在別人的手指試5萬次，會有一次能夠非法通過認證的前提下，自己的手指每試100次，有3次會被系統拒絕掉。而降低誤識率，拒識率就會高，所以，指紋系統的安全性大致是5萬分之一，好一些的可能會達到10萬分之一或者20萬分之一，但目前的技術也就到此為止了。

