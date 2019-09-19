脫離民主黨，意大利前總理倫齊另立新黨

中評社北京9月19日電／意大利前總理、民主黨大佬馬泰奧·倫齊17日宣布，離開這一中左翼政黨，建立“意大利活力”黨，走中間路線。



政治分析師認為，倫齊建立新黨派對成立不久的民主黨—五星運動聯合政府中期執政前景構成影響，加劇政壇分化。



【另起爐灶】



倫齊當天借助社交媒體“臉書”宣布，他決定離開民主黨，與其他人共同建立“意大利活力”黨，“用不同的方式處理政治”。



民粹主義政黨五星運動今年8月與前執政盟友、極右翼政黨聯盟黨分道揚鑣，與民主黨談判組閣，本月5日成立新一屆政府。作為民主黨幹將，倫齊在組建新政府過程中發揮舉足輕重的作用。



只是，按照法新社的說法，以民主黨黨首尼古拉·津加雷蒂為首的民主黨左派人士一向把倫齊視為黨內爭議人物。倫齊17日接受意大利《共和國報》採訪時說，黨內左派人士認為他是“侵入者”。



倫齊在“臉書”上寫道，經歷黨內同僚持續7年的抨擊，“我們必須認識到，我們的價值觀、想法和夢想”不能繼續成為黨內爭吵的日常話題。



在倫齊看來，民主黨如今存在多個派系，出現意見分歧，無力應對聯盟黨黨首馬泰奧·薩爾維尼所代表的右翼民粹主義發出的挑戰。倫齊說，他不會與津加雷蒂作對，而會打擊薩爾維尼所代表的“糟糕民粹主義”。