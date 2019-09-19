李克強會見俄羅斯總統普京

当地时间9月18日下午，国务院总理李克強在莫斯科克里姆林宫会见俄罗斯总统普京。（新华社记者 刘彬 摄） 中評社北京9月19日電／國務院總理李克強當地時間9月18日下午在莫斯科克里姆林宮會見俄羅斯總統普京。



李克強首先轉達習近平主席對普京總統的誠摯問候。李克強表示，中俄互為最大近鄰，今年適逢兩國建交70周年。前不久，兩國元首一致同意將中俄關係提升為新時代全面戰略協作夥伴關係。我此訪同梅德韋傑夫舉行中俄總理第二十四次定期會晤，全面規劃兩國各領域交往與合作，取得諸多新成果。中俄關係保持健康穩定發展，不僅有利於雙方，有利於地區，也有利於世界。中方願同俄方持續鞏固友誼，深化合作，加強交往，維護以聯合國為核心的國際體系和以世界貿易組織規則為基礎的多邊貿易體制，這對促進世界發展繁榮與和平穩定具有重要意義。



李克強指出，中俄合作前景廣闊。中方願將“一帶一路”倡議同歐亞經濟聯盟更好銜接，推動雙邊貿易規模和質量同步提升。中國正在進一步擴大開放，市場潛力巨大，將為包括俄羅斯在內的各國企業帶來更多機遇。希望雙方堅持相互擴大開放，放寬投資和市場准入，為兩國企業創造更多合作機會，使中俄務實合作在新時代創造出更多豐碩成果，更好造福兩國人民。



普京祝賀新中國成立70周年。他表示，對華關係是俄外交優先方向。建交70年來，俄中關係與合作取得顯著成就，兩國發展成為新時代全面戰略協作夥伴。俄中關係是國際關係中的重要穩定因素。此次俄中總理定期會晤達成許多新成果，有力推進了兩國務實合作。俄方願將自身發展戰略更好對接“一帶一路”倡議，不斷擴大雙方貿易規模，促進共同發展。



當日下午，李克強在莫斯科紅場向俄羅斯無名烈士墓獻花圈。



國務院副總理孫春蘭、胡春華，國務委員兼外交部長王毅參加上述活動。



李克強是在成功舉行中俄總理第二十四次定期會晤後，乘專機自聖彼得堡抵達莫斯科的。李克強總理夫人程虹，國務院副總理孫春蘭、胡春華，國務委員兼外交部長王毅等陪同人員同機抵達。



（來源：新華網）

