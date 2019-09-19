索馬里首都發生汽車炸彈襲擊造成6人死傷

中評社北京9月19日電／摩加迪沙消息：索馬里警方18日說，索馬里首都摩加迪沙當天晚間發生一起汽車炸彈襲擊事件，造成至少2人死亡、4人受傷。



一名索馬里警官告訴新華社記者，這起汽車炸彈襲擊發生在摩加迪沙市中心一家餐館門前，周圍多家商鋪受到波及，損毀嚴重。由於事發時正是晚間用餐時間，傷亡人數有可能上升。



目前尚無任何組織宣稱製造了此次襲擊。



同一天，摩加迪沙郊區發生一起爆炸，造成3人受傷。



近期索馬里安全形勢趨緊，摩加迪沙近日發生多起汽車炸彈襲擊事件，導致大量人員傷亡。



（來源：新華網）