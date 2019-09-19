黃國昌談2020稱毫無所悉　臉書發文重開機

時力委員黃國昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月19日電（記者 黃筱筠）時代力量草擬“總統”候選人提名辦法，並將徵召“立委”黃國昌列為優先考量選項之一。黃國昌今天在時代力量黨團回應該議題表示，他現在沒有參與黨中央運作，黨中央要針對2020提各式各樣的提名辦法，“我是毫無所悉，因為我根本沒參與”。



不過，黃國昌上午在不公開的官方後援會社團發文，向支持者喊話：“已經到了該重開機的時刻”。由於“重開機”說法是由台北市長柯文哲提出，送給鴻海創辦人郭台銘選2020的賀詞，讓外界有無限想像空間。



對於媒體的詢問，黃國昌說，剛提的問題，沒記錯的話上次也有人問到這樣問題，“我的答案一樣，我沒有參與黨中央運作”。是否有意願參選“總統”？他說，這個問題他也回答蠻多次，他的工作一方面在“國會”職務要做完，另一方面他關心是台灣下一步。



他表示，四年前就承諾的改革都還沒完成，能夠在最後會期加速把四年前跟選民開出來的支票承諾履行，這個才是重要的事情。



黨中央是否跟你討論？黃國昌表示，沒有。



至於時力決策委員蕭新晟批評此舉明顯跳過決策委員會，“在玩黑箱”，他身為決策委員卻不能決策，“不如歸去”，還預測將釀退黨潮？黃國昌表示，他說過沒有參與黨中央運作，他毫無所悉，黨中央要怎麼討論，他尊重決策委員會。



現在拋出選“總統”議題，綠黨說他們唾棄時代力量？黃國昌說，對於綠黨作為獨立政黨，他們說什麼話沒有意見。



黃國昌表示，老實說他昨天晚上很忙，在關心華映的議題，他得到這個消息是有媒體朋友發簡訊問他，他才直接回答毫無所悉。