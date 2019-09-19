中國駐美大使：中美應管控分歧　拓展合作

中評社北京9月19日電／中國駐美國大使崔天凱17日說，中美之間的矛盾分歧應通過平等磋商解決，拓展中美合作不僅對兩國有益，也能惠及世界。



崔天凱在紐約舉行的新時代大講堂活動中發表主旨演講時說，在互惠互利基礎上拓展合作，在相互尊重基礎上管控分歧，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，才是正確的途徑。



他說，過去40年來，中美關係歷經風雨，砥礪前行，取得了當年人們難以想象的巨大成就，給兩國17億人乃至全球70多億人帶來了巨大福祉，有力促進了世界和平、穩定和發展。他強調，中美關係40年發展經驗表明，合作是唯一正確選擇。中美合作需求和潛力巨大。



崔天凱說，當前中美關係問題的主要症結，在於美方對中國的認知出現了偏差。他說，中華人民共和國成立70年來，特別是改革開放40年來，中國發生了舉世矚目的變化，取得了巨大的發展，但中國仍是一個發展中國家，發展目標是改善人民生活，不是爭奪全球霸權。



他指出，美國基於錯誤的認知，把中國當成戰略對手甚至敵手，是極其危險和不負責任的。美國現行對華政策，包括在台灣問題上美方屢屢觸碰紅線、挑起和升級中美經貿摩擦以及宣揚中美“脫鈎論”，並不能為美國帶來利益。



他說，中美之間有矛盾分歧很正常，但差異和分歧不應成為發生對抗和衝突的理由。他強調，中美關係的健康發展，對世界穩定繁榮意義重大。在應對核擴散、恐怖主義、氣候變化、自然災害、人工智能帶來的機遇和挑戰等諸多全球性問題時，都需要國際合作，特別是中美合作。



當天的新時代大講堂活動由中國日報社和中國銀行聯合主辦，主題為“中美關係40年：回顧與展望”，邀請多名中美政商學界代表發表講話。



（來源：新華網）