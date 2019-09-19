習近平河南考察強調　堅定信心埋頭苦幹　

16日下午，習近平來到位於信陽市新縣的鄂豫皖蘇區首府烈士陵園，瞻仰革命烈士紀念碑，向革命先烈敬獻花籃。（來源：新華網） 中評社北京9月19日電／中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在河南考察時強調，要認真貫徹落實黨中央決策部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作，打好三大攻堅戰，促進經濟持續健康發展和社會和諧穩定，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感，在中部地區崛起中奮勇爭先，譜寫新時代中原更加出彩的絢麗篇章。



金秋時節，中原大地洋溢著豐收的喜悅，到處生機盎然。9月16日至18日，習近平在河南省委書記王國生、省長陳潤兒陪同下，先後來到信陽、鄭州等地，深入革命老區、農村、企業等，就經濟社會發展和“不忘初心、牢記使命”主題教育情況進行考察調研。



大別山區的信陽市新縣，是鄂豫皖蘇區首府所在地。16日下午，習近平首先來到鄂豫皖蘇區首府烈士陵園，瞻仰革命烈士紀念碑、紀念堂，遠眺英雄山上“紅旗飄飄”主題雕塑。在紀念碑前，習近平向革命先烈敬獻花籃並三鞠躬，深情緬懷為革命勝利獻出寶貴生命的英雄兒女。在紀念堂內，習近平聽取革命烈士事跡介紹，高度評價他們的貢獻。他強調，這次考察第一站就是鄂豫皖蘇區首府烈士陵園，目的是在慶祝新中國成立70周年之際，緬懷革命先烈，告慰革命英靈。我每次到革命老區考察調研，都去瞻仰革命歷史紀念場所，就是要告誡全黨同志不能忘記紅色政權是怎麼來的、新中國是怎麼來的、今天的幸福生活是怎麼來的，就是要宣示中國共產黨將始終高舉紅色的旗幟，堅定走中國特色社會主義道路，把先輩們開創的事業不斷推向前進。



接著，習近平來到鄂豫皖蘇區首府革命博物館，了解鄂豫皖蘇區的革命歷史。鄂豫皖蘇區是中國共產黨在土地革命戰爭時期領導創建的根據地之一，是僅次於中央蘇區的第二大革命根據地，誕生了多支紅軍主力，創造了“28年紅旗不倒”的奇跡。解放戰爭時期，這裡是劉鄧大軍千里挺進大別山的落腳地。博物館展陳了許多珍貴的革命文物，習近平駐足察看，不時同大家交流，追憶崢嶸歲月。習近平強調，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，黨員、幹部要多學黨史、新中國史，自覺接受紅色傳統教育，常學常新，不斷感悟，鞏固和升華理想信念。革命博物館、紀念館、黨史館、烈士陵園等是黨和國家紅色基因庫。要講好黨的故事、革命的故事、根據地的故事、英雄和烈士的故事，加強革命傳統教育、愛國主義教育、青少年思想道德教育，把紅色基因傳承好，確保紅色江山永不變色。

