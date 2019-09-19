外交部就美國涉所羅門群島有關言論表態

中評社北京9月19日電／針對美國涉所羅門群島有關言論，外交部發言人耿爽18日表示，敦促美方尊重別國自主決定內外事務的主權權利，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。



當日例行記者會上，有記者問：據報道，9月17日，美國務院發言人稱，所羅門群島決定結束與台“外交關係”，中方持續壓縮台國際空間及改變兩岸現狀，美對此感到失望。所羅門群島決定同中國建交後，美副總統彭斯拒絕會見所領導人討論發展合作問題。中方對此有何評論？



耿爽表示，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是歷史事實，也是國際社會的普遍共識。在一個中國原則基礎上，中國已同全世界178個國家建立了正式外交關係。



他說，中方對所羅門群島政府作出承認一個中國原則、同台當局斷絕所謂“外交關係”並同中國建交的決定表示高度讚賞。中方支持所羅門群島作為主權獨立國家自主作出的這一重要決定。



“美方早在1979年就在一個中國原則基礎上同中國建立了外交關係，有什麼資格對另一個主權國家在一個中國原則基礎上作出同中國建交的決定說三道四？這是不是在干涉所羅門群島的內政？國際社會對此看得很清楚。”耿爽說。



耿爽說：“美方如果真的關心太平洋島國，應該多做有利於幫助島國發展經濟、改善民生的實事，而不是動輒揮舞制裁大棒、粗暴干涉島國內政。”



他表示，中方敦促美方尊重別國自主決定內外事務的主權權利，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。



（來源：新華網）



（原標題： 外交部：敦促美方尊重別國自主決定內外事務的主權權利）