美海空軍為最精銳部隊購置中國無人機

在美軍此前的訓練中曾出現疑似中國無人機的身影。（來源：環球網） 中評社北京9月19日電／“美國之音”18日稱，美國國防部去年出於網絡安全考慮，禁止軍方使用中國製造的無人機，但數月後美國空軍和海軍卻繼續為精銳部隊購入中國大疆無人機。業界人士表示，這說明中國產無人機的技術優勢實際上已經獲得美國軍方肯定，而那些所謂指控卻無法得到證實。



報道稱，2018年5月，時任美國國防部副部長的沙納漢簽署備忘錄，以網絡安全漏洞為由，禁止軍方購買和使用所有商業市場現成的無人機。據稱，這是因為美國陸軍、國土安全部和國會議員曾警告說，無人機市場的領軍者大疆創新(DJI)有可能幫助中國政府刺探美國情報。



然而，2018年8月和11月完成的採購單顯示，美國海軍和空軍分別花費近19萬美元和近5萬美元，購買大疆製造的無人機。其中空軍購買了35架大疆“禦”Mavic Pro鉑金版無人機，海軍購買了數目不詳的大疆“悟”Inspire系統無人機。消息人士稱，這些無人機似乎被用於軍方一些最為敏感和保密的作戰部門，包括空軍唯一的特種戰術聯隊和海軍“海豹”突擊隊。此外，“美國之音”獲得的一份備忘錄顯示，今年6月，五角大樓曾批准購買大疆無人機，用於“訓練行動”。報道稱，美國軍方承認“中國製造的技術帶來安全隱患”，但聲稱軍方已開發出解決辦法。一些美國政府和國會人士對軍方舉動感到擔憂。



今年5月，大疆針對美國的所謂“安全質疑”回應說，大疆一直以來高度重視信息安全問題，我們技術的安全性已經在全球得到反覆驗證，其中也包括美國政府和美國領先企業的獨立驗證。當用戶使用大疆的無人機或其他技術產品時，所生產、存儲和傳輸的數據都完全由用戶掌握。比利時“航空防禦”網站認為，大疆無人機已經打破美國對無人機技術和市場的壟斷，儘管美國政府和軍方指責其存在“間諜嫌疑”，但這些指責根本無法得到證實。



來源：《環球時報》

