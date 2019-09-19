旅英學者徐永泰發表閱覽蔡英文論文讀後感

蔡英文在臉書秀出蓋有鋼印的英國倫敦政經學院博士學位證書。（蔡英文臉書） 中評社台北9月19日電／蔡英文英國倫敦政經學院（LSE）博士學位真相到底為何？網路節目主持人彭文正指控蔡英文論文涉作假，已被蔡提告妨害名譽，但風波始終沒因此而平息，反而越燒越旺。旅居英國牛津的徐永泰博士（D Phil. Oxon.）親赴英國倫敦大學政經學院，閱覽蔡英文的博士論文寫下讀後感，他表示，這篇論文可以借閱，但有條件。特別是蔡英文要求下，不能引用和轉述內容等等，圖書館亦設下超嚴格閱讀規定。



根據《中時電子報》報道，徐永泰博士是一位企業家，62歲之際獲牛津經濟史哲學博士學位。現任美西華人學會理事長，洛杉磯公開賽創會會長和財務長。他特地到LSE閱覽蔡的博士論文，並在《世界日報》寫下讀後感一文，發現蔡英文的論文竟如此機密！徐永泰表示，要在LSE的婦女圖書館閱讀室借閱蔡的論文，必須符合四個條件，分別是：



第一、要擁有LSE的圖書卡，而圖書卡的申請則要符合LSE的申請條件。



第二、必須在LSE的婦女圖書館閱讀室的指定特別閱讀室中閱讀，不可外借。



第三、閱讀過程需有圖書管理員的“監督”。



第四、作者蔡英文要求，“不可翻印拍照”、“不可引用內容”、“不可錄音”、“不可使用鋼筆筆記，僅能使用鉛筆”、“閱讀過程不可喝水”。



徐永泰說，這篇論文符不符合博士論文品質？是不是一篇經過驗證的博士論文？有沒有上繳論文的確實日期？有沒有經過博士論文考試？博士論文導師是誰？有沒有 PhD Log（博士生與博士導師在考試前的每一次見面會談記錄）？到底花了多少個月寫論文？兩位主考官（Examiners）是誰？有沒有主考官的口試記錄和評議？包括她有沒有交LSE 1983／4年的學費等重要資訊，都不在我這篇報告之中。



他表示，任何人若以我這份報告，做出自己的意見和揣測，將是他／她本人的問題。我只對本報告的文字負責。



徐永泰的結論是：這篇論文在作者（蔡英文）的要求下，得到LSE校方的支持，設下超乎尋常的嚴格閱讀規定，讓讀者學者費時費力的去閱讀，設限合理不合理，符不符合學術傳承倫理，要看各方面包括LSE本身對這件事是否願意解釋，我在此不做任何評論。