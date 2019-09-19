日本前首相大平正芳的中國緣

这是6月3日在日本香川县观音寺市拍摄的大平正芳的书法作品。 （新华社记者 冮冶 摄） 中評社北京9月19日電／日本四國島東北部的香川縣是著名的遣唐使空海和尚的故鄉。而在空海渡唐一千多年之後，這裡再次走出了一位現代“友好使者”，他推動了中日實現邦交正常化，也為支持中國改革開放初期建設作出了傑出貢獻。他就是日本前首相大平正芳。



在位於香川縣觀音寺火車站附近的大平正芳紀念館，入口兩側懸掛著大幅彩色照片，記憶著中日邦交正常化前後的歷史瞬間：大平等人與中國領導人握手言歡、共同進餐；兩國領導人提筆簽署《中日聯合聲明》；中方向日方贈送大熊貓的照片等。



1972年9月，大平正芳作為外務大臣陪同時任日本首相田中角榮訪華，經過深入談判，雙方簽署《中日聯合聲明》。同年10月，大熊貓“康康”和“蘭蘭”作為中日友好的象徵，來到東京上野動物園。



1974年1月，大平作為外相再次訪華，促成了《中日貿易協定》的簽訂。1976年至1978年，大平在福田赳夫內閣期間任自民黨幹事長，積極支持日本政府和中方締結《中日和平友好條約》。



在日本政經兩界以及很多普通日本人眼裡，大平正芳也是一位具有遠見卓識的經濟學家。最廣為人知的就是，他輔助池田勇人內閣制定“收入倍增計劃”等，為日本經濟的高速發展奠定了基礎。大平還在擔任首相期間積極推動日本對華發展援助，為中國改革開放初期各項建設作出了貢獻。



大平的外孫女渡邊滿子告訴記者，大平從小勤奮，對漢學很感興趣，對中國有親近感。“通過與中國各界的交往，外祖父更深深感到中國的發展熱情和借鑒外國先進技術、經驗的決心。繼恢復日中邦交正常化之後，為中國實現現代化提供盡可能的合作，成為外祖父的又一心願。”