柯黃配？黃國昌：參選2020不在待辦事項上

黃國昌今天召開記者會，回應是否代表時代力量參選2020大選相關議題。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月19日電（記者 黃筱筠）鴻海創辦人郭台銘不參選2020，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲是否與時代力量“立委”黃國昌形成“柯黃配”？黃國昌今天面對這個問題，話講得很模糊，他表示，參選正副“總統”他現在沒有意願，不是在待辦事項上，每天要做的事情已經滿了。他誠懇呼籲，選舉是過程手段，但重點是要告訴人民你要做什麼事情，他比較有興趣是去討論做什麼事情，大家只想談選舉，卻都不想談政策。



不過，黃國昌上午在不公開的官方後援會社團發文，向支持者喊話：“已經到了該重開機的時刻”。由於“重開機”說法是由台北市長柯文哲提出，送給鴻海創辦人郭台銘選2020的賀詞，讓外界有無限想像空間。



郭台銘不參選2020後，第三勢力的合縱連橫，成為外界關注的焦點，傳出柯文哲可能與黃國昌搭配以時代力量身分參選2020。



黃國昌今天雖然說參選2020不是他的待辦事項，但卻花了將近40分鐘不斷強調自己想做的事情，他更提及“我希望有機會與郭台銘先生有機會針對拼經濟這件事情”，“大家問我說郭不選“總統”，找他談這些問題有意義嗎？還是有意義，以他成功的經驗，以及實際面臨的挑戰，都是思考台灣經濟發展路徑的參考經驗，我相信郭台銘會認為有些事情做對，有些事情沒有做對，但是若能非常坦率，彼此還是會有激盪，幫台灣目前在經濟發展上，接下來要邁向的道路有更多的啟發，找到更多努力方向”。



媒體追問若柯文哲邀請不排除合作大選搭檔可能嗎？黃國昌說，這要分成兩個層次，郭台銘先生決定不選“總統”，但是若願意出來跟不同世代，針對發展經濟路徑上，以過去經驗啟發努力有不同看法的話，“我的意願跟誠意沒有改變過”，他可以了解郭可能覺得他不選決定，可能還有很多工作要面對處理，還沒有時間考慮他的邀約，他可以理解。



接著他說，第二部分柯市長要具體說談什麼東西，去年他去宜蘭助選，突然有一個記者在現場天外飛來一筆問他這個議題，他說公共政策可以公開在平台上面交換意見，他很樂意沒有排斥過，但是今年有媒體再問一次，“我的答案一樣，要談就要講清楚什麼事情，在公開平台針對公共議題，不排斥，但講選舉合作講得有點太遠”。



黃國昌表示，大家可以清楚認識到藍綠兩大黨外，需要打開第三勢力空間，有理性中道力量，可以在政治上有新出口，不要每次選舉只有兩黨選擇，這是他努力的方向，從第三社會黨開始到台聯、親民黨等，第三個政黨存在空間不斷被壓縮，在客觀現實上、資源上、媒體上，兩大黨都佔有絕對優勢。



但是他話鋒一轉又說，時代力量競爭最激烈是台灣民眾黨，我們是處於競爭關係，但他不會說這黨政不應該出現，台灣民眾黨得到支持，一定會有背後結構存在，彼此相互競爭是民主本質，民眾黨出來他表示尊重，也透過人才價值在台灣公民社會進行良性競爭是好事。“我們處於競爭關係，跟其他政黨關係一樣”。

