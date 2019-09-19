與柯建銘走廊聊大選　王金平要媒體不要亂聽

藍委王金平和綠委柯建銘在走廊上寒暄、討論事情。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月19日電（記者 倪鴻祥）已經很長一段時間沒看到藍綠兩大黨團靈魂人物、中國國民黨不分區“立委”、前“立法院長”王金平和民進黨“立法院”黨團總召柯建銘在一起公開交談。王柯兩人今天上午難得在“立法院”的走廊上會面聊天，而且兩人聊的還是“大選”議題，王金平對媒體開玩笑說“你們不要亂聽”。



“立法院”各委員會今天上午舉行召委選舉，只要各委員會沒有事先協調達成推舉共識者，都得舉行投票選出新會期的召委，王金平和柯建銘兩人分屬藍綠兩黨，卻同屬司法法制委員會委員，依規定上午應到會投票選召委。



柯建銘是民進黨團的大黨鞭，需要到各委員會巡視狀況，當他走出內政委員會時，正好遇到王金平，兩人在紅樓二樓的走廊上開始寒暄、討論事情。



由於事出突然，部分媒體趕緊拍攝畫面，也有媒體想靠近一點聆聽兩人談話內容，王金平此時向媒體開玩笑說“你們不要亂聽”，媒體只好止步不再向前。



雖然王金平與柯建銘和媒體保持距離，不過仍可隱約聽到王、柯針對這次“大選”的局勢交換意見，談到的人包括不參加連署參選的鴻海創辦人郭台銘、時代力量黨擬徵召投入大選的時力“立委”黃國昌等。



王金平與柯建銘交談完畢後，柯一路陪著王上三樓司法法制委員會投票，當時綠委何志偉、鍾孔炤都向王寒暄問好，王投完票後也逐一向在場的議事人員打招呼問好，隨後王、柯一同離去，都沒受訪。