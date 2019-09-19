美元荒！時隔11年美聯儲重啟隔夜回購　

來源：證券時報 都在9月17日！11年前，紐約聯儲向銀行系統注入了700億美元資金，這是自2001年9·11事件發生以來美聯儲實施的規模最大的一次救市行動。當日，美聯儲宣布850億美元緊急貸款接管AIG，以拯救這家美國最大保險公司免於破產倒閉的厄運。



11年後，美聯儲宣布連續兩日進行大規模隔夜回購操作，擬投放總量1500億美元資金，以壓低飈升的回購利率緩解美元荒。



時隔11年時間，美聯儲竟然重啟同一種操作，令市場疑竇重生。由於美聯儲的大動作出手時間點恰恰在18日議息會議之前，引發市場高度聯想，導致市場進一步押注降息確定性增強。隔夜回購利率飈漲或迫使美聯儲再次下調作為利率走廊上限的超額準備金利率（IOER），以便確保引導經濟的主要工具——聯邦基金利率保持在目標區間內。



對於回購利率飈升的誘因，有分析認為是沙特資金回流，另外一種是和9月15日公司所得稅上交期限有關。無論如何，副產品就是重新QE的呼聲又起並漸高。美國 “新債王”岡拉克認為，回購市場的緊縮使美聯儲更有可能“很快”恢復資產負債表的擴張，即重啟QE政策。



截至發稿前，美國聯邦基金利率上升至2.3%，再度突破2%－2.25%的目標範圍。

