中評鏡頭：韓國瑜種樹　粉絲搶合影人氣旺

韓國瑜與民眾合影。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月19日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天上午出席商總在旗津女性勞動公園進行的植樹活動，帶領近百位民眾種下百棵樹苗，不少粉絲也趁這個近身相處機會，搶著跟韓合影留念，韓也來者不拒，不僅高人氣又十分親民。



韓國瑜19日上午前往旗津女性勞動公園內一處空地，帶領近百位民眾及商總成員種下大葉山欖、苦楝、恆春黃槿等樹苗，響應“種樹護地球”，前人種樹後人乘涼的公益精神，一起種下近百棵樹苗。



韓國瑜也有備而來，提到依照聯合國氣候變遷組織去年公布數據，地球只剩12年時間，必須有效控制溫度不可以超過1.5度，否則會出現大災難，種樹就是最實際的減碳行動，一棵樹平均一年可以減碳12公斤。



韓國瑜戴上棉麻手套、拿著現場準備好的金鏟子，動作俐落地挖洞、將土撥開、將樹苗植入、迅速將周圍空隙填實、拍打拍實、將固定樹苗的竿子插上綁妥、樹苗周圍挖出一圈溝方便澆水，一氣呵成，一點也不馬虎。



大合照之後，不少民眾及粉絲特別圍上，抓住跟韓市長近距離接觸的機會，要求跟韓合影，韓也都來者不拒，一一完成民眾心願，連拍了好幾組人的合照後，才離開現場趕下一個行程。