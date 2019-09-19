“立院”選召委民進黨10席　國親共獲6席

“立法院”新會期舉行8個常設委員會的召委選舉。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月19日電（記者 張嘉文）“立法院”新會期今天舉行8個常設委員會的召委選舉，由於民進黨“立法院”黨團在“外交及國防委員會”、司法及法制委員會具人數優勢，各取得2個召委名額，其餘6個委員會各1名召委，共10席召委。而國民黨團則與親民黨團合作，因此取得6個召委席次，其中教育及文化委員會，國民黨禮讓加入親民黨團運作的無黨團結聯盟“立委”高金素梅。



“立法院”8個常設委員會中，每個新會期需各選出2名召委，共有16個名額，由於召委涉及排審法案權力，國、民兩黨均發出甲級動員。



經投票後，民進黨團共取得10個召委名額，分別為內政委員會李俊俋，“外交及國防委員會”王定宇、趙天麟，交通委員會葉宜津，經濟委員會蘇震清，財政委員會施義芳，教育及文化委員會李麗芬，社會福利及衛生環境委員會邱泰源，司法及法制委員會段宜康，周春米。



國民黨團部分，由於在“外交及國防委員會”、司法及法制委員會人數不足，無法擁有召委席次，其餘6個委員會在與親民黨團的合作下，共獲得5席召委，分別是內政委員會林為洲、經濟委員會陳超明、財政委員會費鴻泰、交通委員會童惠珍、社會福利及衛生環境委員會陳宜民，教育及文化委員會召委則禮讓給高金素梅。