Lamigo桃猿找到新買家　落腳日商樂天

Lamigo桃猿隊找到新買家，鄭文燦希望球隊跟市政府合作是緊密的。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月19日電（記者 黃文杰）中華職棒二連霸的Lamigo桃猿隊，今年7月由領隊劉玠廷宣布啟動轉賣程序，一度傳出鴻海創辦人郭台銘居中牽線，卻自爆有政治介入“破局”，如今答案揭曉，買家是日本電商龍頭樂天集團。



今年7月3日爆出Lamigo桃猿隊轉賣消息震撼棒壇，郭台銘當時正在參與國民黨2020初選，承諾全力協助Lamigo桃猿隊尋找新東家，介紹最好的企業接手支持Lamigo桃猿隊，讓Lamigo桃猿隊能繼績在棒壇發光發熱。



未料，郭台銘稍後接受媒體訪問，表示他介紹的買家與Lamigo老闆，原本已經準備簽字，但在簽約前卻遭到政治力介入，竟是因為郭“身分太敏感”，導致交易破局。當時媒體猜測是民進黨桃園市長鄭文燦，市府立刻澄清，不需因為選情告急，趁鄭文燦人在海外進行國際城市交流，刻意進行政治操作。



現在Lamigo桃猿隊買家，答案揭曉，媒體報道，日本電商龍頭樂天集團以至少以3.3億台幣（約11億日圓）收購。



鄭文燦上午前往桃園國際棒球場，出席“2019桃園市第四屆桃園盃三級棒球錦標賽賽前記者會”，致詞主動提到媒體報道Lamigo桃猿隊找到新買家。



他重申，球團會召開記者會正式對外宣布，不過希望球隊跟市政府合作是緊密的，不會改變；希望球迷的感情能夠受到尊重，包括對吉祥物的感情等等；新接手的球隊能夠和桃園市政府未來共同推動棒球、經營球場。