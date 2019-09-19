展開造勢行程　呂秀蓮：相信連署一定過關

呂秀蓮前往台北市松山奉天宮參拜。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月19日電（記者 洪德諭）力拚公民連署參選2020的呂秀蓮上午前往台北市松山奉天宮參拜，展開造勢行程。她受訪強調，過去6次選舉全打勝仗，且前天才宣布參選民調沒有掛零已經不錯，相信連署一定過關不要小看人民的力量。



呂秀蓮7日完成登記後，有媒體做民調，呂僅獲得4.7%支持。



針對陳水扁日前在臉書談到與呂秀蓮見面，說她“天年”已過，且呂說自己不會當選。呂秀蓮說，天命已過待會請示玉皇大帝，她也並未說自己不會當選，而是說聽從“總統”指示，是陳水扁判斷不會當選，她自己則是相信連署一定過關，不要小看人民力量，對於私人會談被公開化，未來是否還會見陳水扁則會重新考慮。



依照選罷法規定及“中選會”期程，被連署人須在11月2日前，獲得28萬384人連署，才能角逐下屆“總統”大選。



呂秀蓮在17日宣布接受喜樂島聯盟推薦參與2020大選連署後，19日呂秀蓮首個拜廟行程前往松山奉天宮，並由替呂秀蓮募集新台幣100萬連署保證金的人民最大黨黨主席許榮淑率領10名左右的成員陪同，但未見民進黨員出席。



針對陳水扁日前在臉書發文，提到9月10日呂秀蓮曾來拜訪，當時陳水扁提到呂秀蓮“天年”已過，且呂秀蓮還當面跟她說不會當選，在受訪時提出上述說法。



對於“天年”已過，呂秀蓮笑答待會來請示玉皇大帝“我還活得好好的”，不過談到不會當選，呂則嚴肅地說，她並未說自己不會當選，當時是說請“總統”指示，陳水扁則研判她不會當選。



呂秀蓮說，他尊重陳水扁是老長官因而向陳請益，這是非常私密的行為，假如她把當時陳講的話都對外講問題就很多了，這是做人的基本原則，不知道為什麼會講，發生這樣的狀況，未來是否再與陳水扁見面會重新考慮，不過還是相信是誤會一場。