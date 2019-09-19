美行業協會組建聯盟敦促國會限制總統關稅權力

中評社北京9月19日電／美國全國對外貿易理事會、全國零售商聯合會、消費者技術協會、全球汽車製造商協會等20多家行業協會，18日宣布組建關稅改革聯盟，將與國會合作確保對總統使用關稅的權力進行更大程度監督和審查。



這些行業協會在當天寫給美國國會參議院財政委員會主席查克·格拉斯利、眾議院籌款委員會主席理查德·尼爾等議員的聯名信中說，他們所代表的各類製造商、零售商、農業和糧食生產商、以及其他供應鏈利益攸關方受到美國政府愈加頻繁使用關稅帶來的不利影響。



他們認為，許多關稅措施未能考慮對美國企業、整體經濟和貿易關係的更廣泛影響，國會應行使更大程度的監督和控制權、確保總統使用關稅措施符合整體國家利益。



聯名信指出，基於這些擔憂，上述行業協會已決定成立關稅改革聯盟，確保對總統使用關稅的授權進行更大程度的國會監督，並與國會合作盡快通過合適的關稅改革立法。



聯名信說，美國政府過度依賴單邊加征關稅來解決一系列政策問題打破了國會與行政權力之間的歷史平衡。美國憲法清楚表明國會有權監管對外貿易並明確關稅領域的授權範圍，國會議員有權在加征關稅之前與行政部門進行有意義的磋商。



聯名信指出，不管總統為解決特定問題採取行動的理由是什麼，權衡對美國製造商、農牧民、出口商和消費者造成的下行風險至關重要。顯然，美國政府過去兩年採取的許多關稅措施對國內物價造成顯著連帶影響，並導致美國出口遭到貿易夥伴的廣泛反制。



（來源：新華社）