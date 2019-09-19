第74屆聯大將聚焦氣候變化

中評社北京9月19日電／聯合國秘書長古特雷斯18日表示，第74屆聯合國大會期間，各國領導人或高級代表將在紐約聯合國總部就人類共同面臨的重大威脅與挑戰商討應對之策。其中，氣候變化問題將成為本屆聯大會議關注的焦點。



古特雷斯當天在紐約聯合國總部舉行的記者會上說：“我們將聚焦威脅所有人和事物的氣候變化。”他指出，即將舉行的系列首腦會議以及高級別會議的意義可以被濃縮至兩個詞——“雄心”和“行動”。



古特雷斯介紹了他近日的巴哈馬之行。五級飓風“多裡安”於9月1日深夜至2日凌晨登陸巴哈馬北部地區，3日離開。他說：“‘多裡安’是一場地獄般的飓風。不幸的是，極端天氣事件今後將會給更多的人帶來更多地獄般的景象。這也是科學一直在試圖告訴我們的。”他強調，“採取行動的必要性已經再清楚不過了，這也正是我要召開氣候行動峰會的原因”。



第74屆聯合國大會17日在紐約聯合國總部開幕，本屆聯大的主題為“激勵多邊努力消除貧困，促進優質教育、氣候行動和包容性”。古特雷斯將於23日主持召開氣候行動峰會，這是本屆聯大會議期間將舉辦的五場高級別峰會之一。



古特雷斯說，預計氣候行動峰會“將公布一系列有實質意義的計劃，幫助未來10年大幅減少排放以及在2050年前實現碳中和等。我們將推出一些有前景的舉措，減少對煤炭的依賴，為碳定價，停止對化石燃料的補貼，減少損害我們健康的污染”。他指出，“我們需要各國政府、企業和人民加入到這些努力中來。只有這樣，我們才能加快氣候行動的步伐”。



（來源：新華網）