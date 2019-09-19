以色列江蘇創新中心在特拉維夫試運營

中評社北京9月19日電／以色列江蘇創新中心18日在特拉維夫試運營，這是中國在以色列建立的首個省級創新中心，將為兩國間創新合作搭建新的橋梁。



中國駐以色列大使館科技參贊崔玉亭在當天舉行的試運營開幕式上表示，該中心將作為中以兩國合作的重要橋梁，引導兩國更多社會力量參與到中以創新合作中來，共同打造中以創新的新增長點和新亮點。



以色列外交部東北亞司司長阿米爾·拉蒂表示，中國已成為以色列的第二大貿易夥伴，為使雙方貿易多樣化，以色列正在中國尋找更多合作夥伴，幫助更多以色列中小企業進入中國市場。江蘇省是中國最早與以色列簽署雙邊聯合研發計劃合作項目的省份，是中以創新合作的先驅者，該中心將為中以兩國企業合作搭建一座新的橋梁。



以色列亞洲商會主席、以色列前駐華大使馬騰·維勒奈表示，以中兩國企業應進一步加強合作，擴大合作的範圍和領域。江蘇省站在以中科技創新國際合作的前沿，是以中創新合作的典範。



活動期間，以色列江蘇創新中心與以色列創投領域孵化器StartupEast及一些科技企業簽署了合作協議。



據介紹，以色列江蘇創新中心是中以常州創新園在以色列設立的離岸創新平台，中心由雙方專業團隊共同運營，旨在引進和集聚中以合作項目、資本、技術和人才，支持中國國內機構開展離岸研發、離岸孵化等業務。



2014年，中國科技部、江蘇省人民政府和以色列經濟部三方正式簽署協議，在常州共建中國以色列常州創新園。2015年園區開工建設。園區目前已集聚各類中以合作項目80多個，涵蓋生命科學、現代農業、新材料等領域。



（來源：新華網）