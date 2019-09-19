陳道明：這一次，我演自己

訪談現場。（來源；人民網） 中評社北京9月19日電／習武之人常說：功夫之中要見自己，見天地，見眾生。演員也一樣。



他見過自己。從藝40多年，出演60多部作品，塑造的角色入木三分、深入人心，他是網友心中片酬最高、最難請的演員，卻說從未愛上過表演，演員只是一份職業。



他見過天地。中國電影家協會主席、國家一級演員、金鷹獎、飛天獎……諸多頭銜和榮譽加身，可當主持人介紹他時，他卻說“別掛那麼多，就是演員”。



他就是“演藝圈清流”、文藝界“正能量”陳道明。近日，陳道明做客人民網“文藝星開講”，講述他的演員之路。初見陳道明，他那儒雅的笑容和運動範兒裝扮，瞬間消除了周圍人的距離感。訪談中，他不端著、也不拘著，時而嚴肅較真兒，時而風趣幽默，盡顯真心、真意、真情。旁觀者迷，當局者清。這一次，我們看他“演自己”。



評價自己“三七開” 演員工夫在戲外



訪談開始前，主持人打趣問陳道明今天演什麼。陳道明說：“當然是我自己了，你想問什麼就問什麼。”就像他曾說，採訪就像扎針抽血，找准了脈就能抽出血。他就這麼把自己擺出來，等著別人來“扎針”。



1984年，未及而立的陳道明拍了自己的第一部電視劇《末代皇帝》。憑借對青年溥儀的精彩演繹，陳道明一舉拿下金鷹獎最佳男演員和飛天獎優秀男主角，一炮而紅。



1990年，《圍城》開播。陳道明幾乎“神還原”了錢鍾書筆下的方鴻漸，不僅再次獲得飛天獎優秀男主角，還贏得了錢鍾書、楊絳夫婦的認可。



2002年，憑借《康熙王朝》中的出色表演，陳道明獲得第20屆中國電視金鷹獎最佳男演員。他在正大光明殿前怒斥群臣的那場戲，至今為人津津樂道。

