藍總召曾銘宗：民進黨應撤中共代理人修法

藍委曾銘宗接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月19日電（記者 倪鴻祥）在台商反彈等多個因素下，民進黨已不再將中共代理人修法，列入“立法院”本會期優先法案。中國國民黨“立法院”黨團總召曾銘宗今天上午進一步要求綠營應撤案，強推就一定抗爭到底。



“立法院”17日正式開議時，國民黨團就以反對在“兩岸人民關係條例”增修“禁止中共代理人”條款，佔領議場主席台及發言台，杯葛“行政院長”蘇貞昌施政報告，曾銘宗上午受訪時說明黨團立場。



曾銘宗表示，17日國民黨團佔據議場主席台杯葛蘇貞昌一整天，後來經過朝野協商溝通，民進黨團同意暫緩不推“禁止中共代理人”條款，如果民進黨團強推，國民黨團一定強力抗爭。



曾銘宗指出，國民黨反對的理由，第一，定義不清不楚，違反言論自由、新聞自由，也違反民進黨建黨的基本精神。



第二，讓廣大台商陷入險境，面臨3年以下有期徒刑的壓力，還有更多的台生、在大陸就業工作的台灣民眾都受到壓力。



他強調，台灣很多上市上櫃的公司、企業都在大陸拚經濟，台商到大陸拚經濟，也是有賺有賠，而且也會面臨競爭、被找麻煩等問題，台商賺了錢也是回饋台灣。蔡政府不多支持、鼓勵台商，反而要找在大陸拚經濟、就業、就學的麻煩，而且還刑法伺候，實在太過份，天下沒這樣的政府，所以強力譴責。



曾銘宗說，國民黨接到許多反映，現在情況是，包括台商、在大陸就業、就學的人都反彈，所以國民黨團會強力監督，要求民進黨團撤案。