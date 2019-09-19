選舉到了！綠委喊老農津貼調至8千元

綠委陳明文、蘇治芬等人召開“為農民請命”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月19日電（記者 黃筱筠）選舉將近，民進黨農業縣市“立委”陳明文、蘇治芬等人今天召開記者會“要為老農請命”，主張老農津貼的基底由現行的新台幣7000元加碼至7800元，再隨物價指數(CPI)調整，一旦修法通過，老農津貼將可加碼至8000元以上。此外，綠委也呼籲“行政院”跟“農委會”將農民納入國民年金的保險體系，建立永續的農民年金制度，盼相關修法儘速通過。



現行《老年農民福利津貼暫行條例》規範老農津貼每4年隨ＣＰＩ物價指數而調整，目前每人每月新台幣7256元，預訂明年1月將可調到7550元。不過，以陳明文為首，包括陳歐珀、蘇震清、蘇治芬、莊瑞雄、蔡易餘、蔡培慧等“立委”19日聯合舉行記者會替農民請命，希望替農民爭取老農津貼自明年起應調整至8,000元。



媒體詢問何時要提出修法，陳明文說，現在就會提，希望經濟委員會可以優先審查，一旁蘇治芬則說，這個會期就會過，下會期就可以執行。



陳明文表示，現行老農津貼的基底是7,000元，計算基準是當時朝野喊出來，沒有科學根據。他主張應修法將基底明確化，以農民家戶所得再適用勞保給付率1.55%及農民平均投保年資23年，基底將由現行的7000元調高至7800元。



他表示，用此基底再乘以今年的CPI4.15%，就可調高到8,000元以上，而增加的經費約為40多億，將由中央全額負擔，減輕地方政府增加負擔。



除了老農津貼加碼外，陳明文與多名綠委也主張，政府應將農民納入國民年金的保險體系，讓農保、國民年金可以並存，建立永續的農民年金制度，才是真正照顧農民、實現公平正義。



由於2020大選將至，執政黨“立委”此刻拋出老農津貼加碼的相關提案，被質疑是向“行政院”施壓。陳明文與多名“立委”澄清，強調已有向“行政院”提過會提相關修法，也希望行政部門尊重“立法院”的意見，他們是為老農請命，被形容是選舉操作並不厚道，他們並共同呼籲朝野“立委”支持，力拚本會期完成修法。