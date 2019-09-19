萬物互聯　中科曙光專家提醒應對隱患

中評社北京9月19日電／9月16日至22日是2019年國家網絡安全宣傳周。“萬物的互聯，讓網絡安全的形勢越來越嚴峻。”中科曙光總裁歷軍在此間發表演講時說，保護網絡安全對於民生領域具有重要意義。



互聯網海量數據的爆發式增長，物聯網、人工智能、大數據、5G新科技手段的不斷推進，人們已走進萬物互聯的時代。據信息技術研究和分析公司Gartner預測，到2020年，全球將有204億件聯網產品投入使用。《2018—2019中國物聯網發展年度報告》顯示，2018年中國物聯網產業規模已超1.2萬億元人民幣，物聯網產業呈現蓬勃發展的態勢。



歷軍坦言，物聯網、生物識別、人工智能等加速迭代更新的“黑科技”，正依托大數據資源，重塑著交通、醫療、社會治理等應用場景，改變著城市生活的方方面面。智慧城市、智慧交通的快速發展，使得物聯網帶來的便利深入人們生活的方方面面，同時也帶來無數隱藏的安全風險。



“數字化是把雙刃劍，它的推進伴隨著新的網絡安全威脅。關鍵信息基礎設施的攻擊越來越頻繁，影響越來越大。”歷軍說，假設所有的物體都被互聯網聯接在一起，所有連接的結點就成了網絡安全的薄弱環節。信息技術快速的發展、萬物的互聯，讓網絡安全的形勢越來越嚴峻。



談到如何面對網絡安全風險時，歷軍認為，網絡安全系統是一個複雜的生態體系，“這個生態體系從底層的技術、操作系統到上層的應用，無一不是網絡安全的薄弱環節”。因此，應加強先進技術的運用，重視網絡態勢感知，通過人工智能對網絡數據進行分析，事先獲得病毒爆發的特征，提前設置網絡安全預案。



他表示，政策層面的不斷建設，科學技術層面的不斷完善，有利於保護每一個消費者的權益。從另一方面來說，如果有了每個人的參與，網絡安全的形勢就會發生很大的改觀。



“為應對萬物互聯時代的機遇與挑戰，曙光致力於打造完整的先進計算產品線並進行全產業鏈布局，應對網絡安全隱患。”歷軍介紹，中科曙光除強化自研，也正聯合上下游企業進行協同研發和服務部署，從底層到應用系統化的構建安全可靠的信息技術基礎，完善先進計算產業生態。



（來源：中國新聞網）