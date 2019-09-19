陰謀論?呂秀蓮駁斥參選為爭取民進黨不分區

呂秀蓮接受媒體訪問。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月19日電（記者 洪德諭）針對呂秀蓮參與2020大選，外界已出現是要拉下蔡英文或是爭取不分區“立委”第一名的解讀。對此，呂秀蓮19日受訪時表示，她出來不是要來攪局，而是期盼民主台灣公民能從政黨綁架的思維走出來；至於不分區“立委”第一名，呂則說，她光明坦蕩，不需要這時候做出爭取不分區第一名的手段。



呂秀蓮在17日宣布接受喜樂島聯盟推薦參與2020大選連署後，19日呂秀蓮首個拜廟行程前往松山奉天宮，並由替呂秀蓮募集新台幣100萬連署保證金的人民最大黨，由黨主席許榮淑率領10名左右的成員陪同，但未見民進黨員出席，也未有民眾聚集廟前迎接，另有10名左右媒體前往採訪。



由於陳水扁在臉書提到，喜樂島聯盟祕書長郭倍宏見面說推“總統”候選人可以拉下蔡英文，因為呂秀蓮是喜樂島推薦，使得外界解讀呂秀蓮參選目的是拉下蔡英文，呂秀蓮解釋，陳水扁在臉書提到與她會面，跟與郭倍宏會面是兩件事，在陳與郭會面時，那時喜樂島聯盟尚未與她接觸，不要把不同的人不同的事都放在她身上引起誤會。



呂秀蓮也批評，綠委管碧玲根據陳水扁的說法，說她用參選2020來爭取不分區第一名，她光明坦蕩，不需要這時候做出爭取不分區第一名的手段，她是非常莊嚴神聖的，可以承受落選。



呂秀蓮還說，從2000年開始，台灣選民被兩個政黨綁架，每次選舉候選人不管是誰，只要是政黨提名就效忠，藉由參選這個機會思考政黨問題，兩大輪流執政，國家變成他們的家，但這2360萬人的家，呼籲民主台灣公民，從政黨綁架思維走出來。