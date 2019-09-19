郭粉轉投蔡?藍委羅明才：與郭理念完全相反

藍委羅明才。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月19日電（記者 張嘉文）針對鴻海創辦人郭台銘不參與2020大選，眾多郭粉正在醞釀不投票或轉投蔡英文，對此，中國國民黨“立委”羅明才接受中評社訪問時表示，郭台銘強調自己“中華民國”派，郭粉如果轉投蔡，讓蔡連任，顯然是會消滅了“中華民國”，那跟郭的理念完全相反。他認為，現在大家都在情緒上，冷靜一段時間後，大家再一起找條路。



郭台銘自國民黨2020初選落敗後醞釀獨立參選，並和台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲以及前“立法院長”王金平結盟。郭12日更大動作退出國民黨，更被外界視為是獨立參選起手式。不料情勢逆轉，郭台銘在“中選會”受理2020選舉被連署人截止日前一晚，16日發布聲明，再三思考後，決定不參與2020連署競選，讓2020大選回歸藍綠對決局勢。



羅明才今天在“立法院”接受中評社訪問時表示，郭台銘的選擇是代表了很多人的心聲跟想法，因為很多事情成功不必在我，但成功的過程中，郭心裡一直想的是國家至上，熱愛“中華民國”，民眾第一，能為全民找回繁榮經濟成長的道路，所以接下來最重要的是整合，以及大家有充分體諒跟溝通。



羅明才說，如果有一個很重要的理想的道路出現，其實小我不重要，現在最重要的是台灣目前的處境是非常艱困，所以希望國民黨2020參選人韓國瑜能證明自己可以帶給人民什麼樣的願景，兩岸是否可以走向和諧和平的相處之道，在美國、日本跟大陸間，怎麼樣做個槓桿平衡，夾縫中獲取台灣最大的利益跟發展，這是未來韓應該主打的方向。



至於回歸藍綠對決，對韓國瑜的選情影響？羅明才說，現在其實不存在藍綠對決，因為人民的智慧跟民主過程中，慢慢會發現，操作什麼對決只是政客的伎倆，回歸到基本面，民眾要的是安居樂業環境，經濟可以成長，兩岸可以和諧發展，是要找出路，所以與其說藍綠對決，倒不如說為全民找出路。



而郭粉醞釀不投或轉投蔡英文，對國民黨選情影響？



羅明才說，其實沒什麼特別郭粉，只有“中華民國”派，那郭粉如果不出來投，等於間接支持蔡英文連任，那跟郭台銘的理念不太一樣，郭代表一些人想法跟心聲，可能有不少人數，但最後大家會理出個思緒，現在大家都在情緒上，冷靜思考後會再找一條路。