暴徒陷警方重圍 教會涉匿黑衣人

本月14日，天水圍宣道會天頌幼兒學校變身“教會休息站”後，不時有戴口罩、持長傘者出沒。（香港文匯報記者 攝） 中評社香港9月19日電／在持續3個多月的暴力示威和衝擊期間，當防暴警察展開追捕行動時，暴徒即四處“流竄”消失得無影無蹤，得以繼續逍遙法外。香港文匯報記者發現，暴徒除了匿入港鐵站外，有人疑利用教會場地讓示威者暫避：在早前的天水圍非法遊行中，警方將非法示威者重重包圍，非法示威者四處逃避追捕之際，有人舉起寫有“教會休息站”的紙牌，著一眾黑衣人到附近的基督教宣道會天頌幼兒學校暫避風頭。香港文匯報記者當時尾隨示威者一探究竟，應門者亦“無任歡迎”讓記者入內。有荃灣區居民則指，曾目擊該區教會學校在暴力示威後，疑協助大批黑衣人乘七人車逃離現場。就這兩宗事件，有宣道會職員稱“正在了解事件”。



上周六(本月14日)，煽暴派未理會警方的反對通知書，在天水圍舉行非法集會遊行，現場約有近千人參與。開步不久，非法示威者即上演搬鐵欄、堵路的套路。其間，警方於天頌苑對出的一段天瑞路設置防線，與非法示威者對峙。





開放幼兒學校 外人來者不拒



由於非法示威人數不算多，在勢孤力弱下，非法示威者退守到天華路，並紛紛經T Town商場進入天頌苑範圍再商討去向，最終決定結束遊行，以避免與警方爆發衝突，損兵折將。



當時，警方已作好部署，在西鐵站等多個重要據點派駐防暴警員“包抄”，非法示威現場更有消息指大欖隧道亦被警方封鎖，截查經過的乘客及司機，故非法示威者無從離開天水圍。經歷拆鐵欄、搬雜物堵路等搗亂行動後，部分非法示威者已顯得體力透支，商討如何衝出重圍歇息回氣。



就在非法示威者焦急之際，人群中有人手持寫有“教會休息站”的紙牌，該人鬼祟地向個別非法示威者低聲說話。香港文匯報記者隱約聽到那人叫非法示威者到附近的教會“休息”，“去那兒避一避，等啲狗（警察）收隊後，才乘車離開。”



記者順藤摸瓜，尾隨部分非法示威者到位於附近屋苑的基督教宣道會天頌幼兒學校。當時已入夜，又是星期六，按理已過該校的開放時間，但記者在門外觀察數小時，不時見到穿黑衣、戴口罩、手持長傘的年輕人出入該校，且校外門口及外牆均貼有寫上“教會休息站”的紙條，疑似是提示該校開放作休息之用。