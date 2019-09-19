中評社北京9月19日電／9月19日，國務院總理李克強在圓滿結束對俄羅斯的正式訪問並舉行中俄總理第二十四次定期會晤後，乘專機回到北京。李克強總理夫人程虹，國務院副總理孫春蘭、胡春華，國務委員兼外交部長王毅等陪同人員同機抵京。



離開莫斯科時，俄羅斯政府高級官員到機場送行。俄方為李克強舉行了隆重的歡送儀式。軍樂隊高奏中俄兩國國歌。李克強檢閱了儀仗隊和分列式。中國駐俄羅斯大使張漢輝也到機場送行。



（來源：新華網）