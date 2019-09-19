懸賞查暴徒增3宗大額懸賞 高達100萬元

“803行動”新增3宗大額懸賞，盼市民提供線索調查暴衝真相。（“803行動” 網頁截圖） 中評社香港9月19日電／社會各界的人士上月底以“803行動”名義，在多份報章落廣告，懸紅緝拿6月以來各區暴力衝擊，以及侮辱國旗、國徽等案的疑犯及相關資料，引起社會關注。該團體今日再在香港文匯報等報章刊登廣告，表示已收到近300宗可跟進的報料，同時新增3宗大額懸賞，包括日前侮辱、焚燒國旗事件；有關“黑衣暴力運動”的資金來源、後勤支援及文宣組織資料；非法製造、貯藏、運送或使用汽油彈的資料，賞金高達50萬元至100萬元。同時，7月1日衝擊立法會的“港獨”分子梁繼平每條最新行蹤消息，亦可獲5萬元賞金，冀市民踴躍報料。



“803行動”剛發起時，就30宗案件懸紅緝兇，或冀市民提供相關資料，包括“尖沙咀、粵海大廈及的士國旗事件”、“塗污中聯辦外國徽”、“噴黑立法會內區徽”、“攻入及破壞立法會”、“721攻擊中聯辦”、“813癱瘓香港國際機場”、“813機場禁錮襲擊內地記者付國豪”等。



同時，各地區的衝突衝擊、毆打司機及毀壞車輛、推撞老伯、破壞智慧燈柱等都在懸賞之列，每宗案件賞金介乎20萬元至100萬元。“803行動”表示︰“任何人士如在懸賞通告有效期內報料，使罪犯落網並遭受滿意檢控，可全數獲得或按比例分配賞金。”針對煽暴派一再炒作的所謂“少女爆眼失明”事件，“803行動”亦懸賞40萬元去查明真相。



不足一個月，市民反應熱烈，並向團體提供了近300宗可跟進報料，“803行動”亦再因應社會亂況，新增3宗大額懸賞案件，其中侮辱、焚燒國旗事件的相關罪行資料，值20萬元至100萬元；任何人提供“黑衣暴力運動”的資金來源、流向、行動部署、後勤支援、文宣組織、幕後成員等資料，賞金100萬元；提供有關製造、貯藏、運送或使用汽油彈的資料，賞金達50萬元。



至於早前已被列作“008”號案件、賞金達50萬元的“梁繼平：701攻入及佔領立法會”，“803行動”表示，除了檢控賞金有50萬元外，每條有關其最新行蹤的消息，最高賞金亦有5萬元。



根據“803行動”的網頁，其他新增案件還有“831破壞太子及旺角地鐵站”、“831金鐘懷槍暴徒向警員投擲汽油彈”，及“901破壞港鐵線各站”，賞金亦高達20萬元。



“803行動”在最新廣告中再次強調“報料有錢畀，檢控再攞賞金”，並請有意報料的市民可到網站（https://803.hk）了解各項懸紅案件，並致電5980 3803報料。



（来源：文匯網）