國慶取消放煙花　各界痛心盼社會復常

中評社香港9月19日電／香港持續多月的暴力示威活動連累普羅大眾無法欣賞今年國慶煙花匯演。康文署昨日宣佈，鑑於當前的情況，及基於整體公眾安全的考慮，決定取消國慶煙花。香港社會各界昨日在接受香港文匯報訪問時都表示感到遺憾和無奈，並批評連串暴力示威事件剝奪了市民的正常生活，反映了持續暴力示威已經構成公眾安全隱患，冀社會同心協力止暴制亂，令社會回復正常秩序。



今年國慶煙花原定由世茂集團獨家贊助主辦，康文署昨日宣佈，鑑於當前的情況，及基於整體公眾安全的考慮，原定於10月1日（星期二）晚在維多利亞港舉行的國慶煙花匯演將會取消。



“損害已太深太傷”



全國政協人口資源環境委員會副主任、港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷指出，暴力示威事件不僅損害了香港經濟，也剝奪了普眾大眾的日常生活。“各種暴力和破壞行為，對香港造成的損害已經太深、太傷，看到如此境況，真是很痛心。”他希望社會同心協力，盡快止暴制亂。



全國政協外事委員會副主任梁亮勝表示，在舉國同慶祖國華誕的日子，香港竟取消了國慶煙花，令人遺憾，但在當前暴力肆虐的環境下，他理解康文署的決定，並希望特區政府和警隊採取強有力的措施止暴制亂，早日恢復香港的和諧安寧。



香港中華出入口商會會長林龍安指，香港多月來的暴力示威不但影響了香港營商環境，更擾亂了香港市民的正常生活。康文署是次出於公眾安全考慮而取消國慶煙花，反映了暴力示威已經成為公眾安全隱患。他希望更多香港市民站出來，向暴力說不。



“十分無奈但尊重”



香港中華總商會副會長李應生對取消國慶煙花感到十分無奈，但尊重特區政府的決定。“無論是賽馬還是煙花匯演，都是市民正常的娛樂活動，但因為目前社會環境而被迫取消，實在很不應該。”



全國政協委員陳清霞表示，今年是新中國成立70周年華誕，國慶煙花更具意義，對被迫取消感到很遺憾。事實上，持續肆虐的暴力事件，已嚴重擾亂了市民的日常生活方式，呼籲香港社會回歸理性，勿令社會變得政治化，長此將損害香港國際大都會的形象。



全國政協委員張學修指，今年舉國上下慶祝祖國70華誕，香港卻取消了往年必不可少的國慶煙花匯演，實在可惜，而這證明了暴亂對香港的負面影響開始浮現，後果嚴重，他對此感到非常的憤怒和遺憾，但同時更加堅定支持特區政府依法止暴制亂，支持香港警方依法執法。



（来源：文匯報）