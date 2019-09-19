黑文宣播仇警褻瀆自殺婦

中評社香港9月19日電／借抑鬱婦悲劇老作“8.31”失蹤者 實9月6日留告別短訊後失聯。儘管警方、消防及醫管局等部門多次澄清，但縱暴文宣組為達抹黑警方的目的，繼續無中生有指“8·31”太子站“有死人”。最新一宗被利用播謠的受害人是一名曾被家人報稱失蹤的抑鬱症婦人，她本周一(16日)早上在將軍澳被發現浮屍岸邊，但這宗自殺悲劇，被仇警網民扭曲成8.31遭警方擄走以酷刑處死，再棄屍大海的謠言。警方昨公佈失蹤案真相，直斥有人為抹黑警方，不擇手段利用市民的不幸來造謠惑眾，手段卑劣。



被縱暴文宣組拿來播謠的女子高秀蘭(57歲)，患有10多年抑鬱症，需定時服藥及覆診，與丈夫同住將軍澳。本月6日，高的丈夫外出上班期間，手機突然接獲妻子短訊稱“永別啦！”他返家發現妻子失蹤，認為妻子可能尋死，大驚下報警；警方列作失蹤人口處理，並在翌日發出尋人呼籲。



至本周一早上，有途人發現將軍澳帝景灣對開防波堤有一具女屍，警方到場發現屍體已經嚴重腐爛，調查後證實為失蹤的高婦，她身上無可疑傷痕，相信她因病自尋短見。



公然叫人造“偽證”



但高婦再度成為仇警網民造謠的對象，連日來網上有人作得就作，指高秀蘭在“8.31”太子站一度失蹤，其後返回住所，後來在9月6日失蹤，9月16日被發現“經歷酷刑”的屍體，造謠者更利用警方尋人呼籲製造“偽證”，包括按警方發放高秀蘭外形及失蹤時穿紅衣等資料，找來聲稱拍攝到太子站扶手電梯一名中年紅衣女子的圖片，硬指兩人衣著顏色及外形特徵“吻合”；又指成人一般失蹤超過48小時警方始受理，但高婦失蹤當日，警方即發出尋人呼籲，網民便斷言事件“有可疑”云云。



不少無知的仇警網民紛紛附和，但只要細想即可發現“故事”破綻百出，首先女死者若是“8.31”太子站失蹤，如何能脫身返家？為何9月6日又再次失蹤？其丈夫為何不公開事件指控警方？此外，稍對警方運作有認識的市民都知道，成人失蹤需超過48小時警方始受理的說法，只是無知仇警網民一知半解，因警方處理成年人失蹤，若失蹤者有自殺傾向或生命有危險，警方會即時受理並跟進。



種種謠言不單中傷警方，連日來死者生前照片在網絡上流傳被作“故仔”，也困擾著死者家屬，猶如對死者“鞭屍”，並向死者家屬傷口灑鹽。



（来源：文匯報）



