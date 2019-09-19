助索羅斯亂港　李柱銘有獎攞

中評社香港9月19日電／國際律師協會International Bar Association（IBA）上周公布頒發人權領域貢獻獎予李柱銘及吳靄儀，《大公報》調查發現，國際律師協會人權研究所（IBAHRI）幕後“大水喉”，正是兩度大規模偷襲香港金融、公然向中國宣戰的索羅斯。索羅斯搞顔色革命的金庫組織“開放社會基金會”與IBA多年緊密合作，亦是國際律師協會的項目捐款人。IBAHRI剛於上周四發出聲明介入香港事務，要求行政長官調查警方所謂的暴行，與月初香港大律師公會譴責所謂警濫權聲明沆瀣一氣。李柱銘獲得IBA加持，與他配合索羅斯搞香港顔色革命的套路有關。事實上，大律師公會早已政治化，淪為公民黨B隊在此次政治風暴中起到重要作用。





大律師公會聲明惹會員不滿



9月3日大律師公會發出“譴責警濫權”聲明，即引起會員包括執業資深大律師趙振寰、律政司前副刑事檢控專員李紹強及退休裁判官黃汝榮不滿，致函質疑大律師公會“未審先判”便定論警方過度使用武力，大律師公會的聲明不代表我。自戴啟思2018年出任公會主席至今，大律師公會頻頻就政治議題發出聲明，向政府施壓，有別以往公會只就極大的法律爭議，才發表專業意見，有前執委透露，現屆公會執委會九成“深黃”，再沒有多元政治光譜。



《大公報》統計現屆執委會代表的大律師事務所（Chambers），發現最大戶是公民黨發起人林建利的Denis Chang＇s Chambers連附屬Chambers，有陳文敏、蘇諾賢、民主黨的譚俊傑及公民黨B隊之稱的“法政匯思”石書銘共四名大狀任執委；占三執委有來自“深黃”的戴啟思Bernacchi Chambers，這兩間大戶，已打破大律師公會執委會平均每間Chambers有一至兩名代表“分餅仔”的傳統慣例。