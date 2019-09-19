90後“炒盲盒”堪比“炒鞋”

中評社北京9月19日電／聽說過炒房、炒股、炒鞋、炒幣，但近日，比“炒鞋”更火爆的是“炒盲盒”。



據了解，每個盲盒裡都裝著一個呆萌可愛有不同主題的人偶玩具，之所以叫盲盒，是因為盒子上沒有樣式，只有打開才會知道自己抽到了什麼。而一個盲盒的售價普遍在幾十元左右，很容易讓消費者在不知不覺中“入坑”。



自稱“敗家少女”的90後小喬向《證券日報》記者表示，這些盲盒顔值高，手感好，一旦“入坑”就停不下來，總想買，真心燒錢。



有業內人士表示，買的人多了，盲盒的二手市場也開始興起，尤其一些買不到的隱藏款更是成為爆款，價格在閑魚上被炒到十倍甚至幾十倍。



“炒盲盒”堪比“炒鞋”



最高價格狂漲39倍



最近，小李在朋友的慫恿下入了盲盒的坑，接連買了五個，發現有點上癮。而小李的朋友小吳更是在一年前就痴迷買這種小玩偶，買的盲盒少說也有一兩百個。



“每次買之前我都會和自己說這是這個月的最後一個盲盒，但最後就陷入‘再買兩個、再買一個、再買最後一個’的死循環。”小吳向《證券日報》記者表示，“隱藏款”的數量很少，一般人都是奔著這個去的，除了個人收集外，“隱藏款”在二手市場的價格常常被炒到十倍甚至更高。



實際上，盲盒單價並不高，一般在39元－79元之間；但新品不斷，每個系列都會按照季節發售，而一個系列中又有十幾個款式，每個款式中的人偶動作、表情、服裝上都有細節變動，產品複購率也因此大大提升。除了本身“萌萌噠”外表對當下年輕人具有吸引力之外，購買時充滿未知、打開後驚喜連連的形式也對消費者具有極強吸引力。

