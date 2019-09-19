烏克蘭問題三方聯絡小組未能達成一致

中評社北京9月19日電／烏克蘭問題三方聯絡小組（烏克蘭、歐安組織、俄羅斯）18日在白俄羅斯首都明斯克舉行例行會談，但各方未能就俄、德、法、烏四國領導人舉行“諾曼底模式”峰會的相關準備工作達成一致。



歐安組織特別代表薩伊迪克在會談後舉行的新聞發布會上說，三方聯絡小組各工作組當天主要討論了從兩處居民點撤兵、交換在押人員及解決當地供水等問題，但各方未能在會談中簽署名為“施泰因邁爾模式”的文件。該模式為政治解決方案，涉及烏東部頓涅茨克州和盧甘斯克州特殊地位的問題。



根據俄、德、法、烏四國領導人政治顧問一周前在電話會談中達成的一致意見，本次三方聯絡小組應在“施泰因邁爾模式”文件上簽字，此後四國外長將舉行會談，為四國領導人舉行“諾曼底模式”峰會做準備。有分析認為，由於當天未能簽署“施泰因邁爾模式”文件，“諾曼底模式”峰會能否順利舉行還是未知數。



薩伊迪克同時表示，三方聯絡小組達成的“收糧季”停火自今年7月21日起實行，是烏東部爆發衝突以來實施時間最長的停火。但根據歐安組織駐烏克蘭特別觀察團的評估，烏東部地區違反停火的情況在個別日期出現猛增現象。薩伊迪克呼籲烏東部衝突各方展現政治責任，遵守各自承諾的停火義務。



2014年4月，烏克蘭東部頓巴斯地區（包括頓涅茨克州和盧甘斯克州）爆發烏政府軍和民間武裝間的大規模衝突。經國際社會斡旋，衝突雙方分別於2014年9月和2015年2月在明斯克達成停火協議，確定了停火線。此後，大規模武裝衝突得到控制，但小規模交火事件時有發生。



（來源：新華網）